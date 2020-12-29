Новий метод дозволяє передбачити напад епілепсії за 24 години. Зараз точність методу складає 66%, проте вчені сподіваються довести її до істотно вищих показників.

Напади епілепсії

При епілепсії судомні напади відбуваються спонтанно. Один епілептичний припадок триває кілька хвилин, в переважній кількості випадків він не є небезпечним для життя, пише Lancet Neurology.

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Однак через непередбачуваність він може викликати важкі травми, що вимагають лікування або викликають інвалідність. Відчуття невизначеності, яке пов'язане зі спонтанністю нападів, негативно впливає на психологічний стан і незалежність епілептиків.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні вчені використовували дані, отримані за допомогою пристрою виробництва компанії NeuroPace. Електроди цього приладу імплантують під кістки черепа, що дозволяють записувати електроенцефалограму (ЕЕГ) безперервно протягом багатьох років. Це пристрій було схвалено FDA у 2013 році, проте в дослідженнях його почали використовувати на кілька років раніше.

У першій стадії дослідження вчені аналізували дані хронічної ЕЕГ, яку записували у 18 пацієнтів з епілепсією протягом майже 10 років. Вони ретельно проаналізували зміни на ЕЕГ, які відзначалися в учасників дослідження за кілька днів до нападу. На підставі цих даних автори дослідження розробили алгоритм, який дозволяє передбачати напади епілепсії.

Розроблений алгоритм вчені перевірили на даних ще 157 пацієнтів, які брали участь в тривалому дослідженні мозкових імплантатів для запису ЕЕГ. Він дозволяв передбачити напад за три дні у 40%, і за один день – у 66% епілептиків.

Чому це важливо

Вчені вважають, що точність в 90% була б величезним досягненням. Отримавши такий прогноз, людина могла б особливо ретельно уникати тригери нападів (наприклад, алкоголь) і уникати ризикованих видів активності (наприклад, не водити машину).