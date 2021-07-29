Науковці назвали дату, коли в Україні зросте кількість хворих на коронавірус

В Україні останні два тижні реєструють зростання захворюваності на COVID-19. Небезпечний штам коронавірусу Дельта, який вже активно поширюється в сусідніх країнах, може погіршити ситуацію.

Прогноз захворюваності на серпень

Згідно з прогнозами експертів Національної академії наук (НАН), вже 3 серпня середня кількість інфікованих збільшиться до 638, а до 10 серпня зросте до 735.

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Зросте й смертність від коронавірусу – в середньому за добу реєструватимуть до 22 летальних випадків станом на 10 серпня.

Ризики прискорення захворюваності високі

Наразі погіршення епідеміологічної ситуації фіксують на Сході і на Півдні України.

Водночас, ризики значного прискорення зростання лишаються високими. За останній тиждень драйверами зростання числа випадків хвороби виявилися регіони на Сході України та, меншою мірою, на Півдні України – після того, як тиждень тому майже весь тижневий приріст випадків хвороби зосереджувався у південних областях (передусім на Одещині),

– йдеться в повідомленні.

Фахівці НАН також стурбовані штамом коронавірусу Дельта, який вже виявили в Україні. Цей штам активно поширюється в Європі і вже призвів до значного збільшення інфікованих на добу.

Ситуація з COVID-19 в Україні наразі

За минулу добу коронавірус виявили у 846 українців. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 25 хворих. Водночас 510 пацієнтів одужали.

Щодо карантинних обмежень, в країні наразі діє адаптивний карантин. Наразі не залишилося областей в червоній, помаранчевій та жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.

Водночас в Україні зробили вже понад 5,2 мільйона щеплень від коронавірусу, понад 1,8 мільйона українців отримали дві дози.

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