У суспільстві міцно закріпилася думка про те, що чоловічий мозок має певні переваги над жіночим, адже він більший за розміром. Однак науковці, які детально вивчили цю теми, зробили інші висновки.

Дослідницька група під керівництвом невролога Лізе Еліот з Чикаго проаналізувала наукові оглядові роботи за останні 30 років, які були зосереджені на вивченні мозку в контексті можливих відмінностей між чоловіками та жінками. Їхні дослідження розвінчують міфи, які сприяють нейросексизму в суспільстві.

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Що виявили дослідники

Перебираючи минулі дослідження, команда виявила, що багато експериментів, які свідчили про відсутність різниці між чоловічим та жіночим мозком, просто не були опубліковані. Як результат, відомими стали теорії, які сприяли нейросексизму – стійкому переконанню, заснованому на упередженій науці, що жіночий мозок менш розвинений, менш просторовий, менш логічний тощо.

Науковці також вивчили опубліковані дані, щоб визначити, наскільки фактично була виявлена різниця. Результати виразні: людський мозок неймовірно схожий за структурою та функціями у двох статей. Найбільш помітна різниця – мозок дорослих чоловіків у середньому приблизно на 11% більший.

Цей факт відомий ще з XIX століття. Тоді це розглядалося як науковий доказ слабких можливостей жіночого мозку. Однак, науковці стверджують, що цей додатковий розмір здебільшого приписується білій речовині, і немає взаємозв'язку з тим, що більший мозок "кращий". Чоловічий мозок виробляє ті самі функції, що і жіночий.



Людський мозок / Фото My Modern Met

Висновки науковців

Видаляючи розмір як різницю, команда виявила, що опубліковані висновки за останні 30 років не підтверджують ідею про те, що людський мозок є диморфним, тобто таким, який може бути у двох формах. Насправді він є досить мономорфним – таким, що існує в єдиній формі.

про те, що людський мозок є диморфним, тобто таким, який може бути у двох формах. Насправді він є досить мономорфним – таким, що існує в єдиній формі. Що стосується відмінностей у структурі мозку та його латеральності (домінуванні однієї частини мозку), то згідно зі статистикою статевий аспект становить різницю у менш ніж 1 % .

. Науковці стверджують, що ця знахідка повністю розвінчує міф XIX століття про те, що у чоловіків більше розвинена ліва півкуля, тому вони логічніші та розумніші, а у жінок – права, через що вони більш емоційні та артистичні.



Функції лівої та правої півкуль мозку / Фото llt.multycourse

Цей нещодавній огляд дослідників став поштовхом для нового напрямку вивчення людського мозку як мономорфного. Неврологи починають переробляти свій підхід, який ґрунтувався на різниці статей.