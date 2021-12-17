Як виник штам Омікрон

Вчені припустили, що спершу коронавірус передався миші від людини, а потім штам сильно мутував серед тварин і повернувся до попереднього "господаря".

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Штам Омікрон дуже швидко розвинув до пів сотні мутацій, і деякі з них не були характерні для інших варіантів COVID-19.

Раніше існувало 2 версії походження Омікрону:

Омікрон (B.1.1.529) міг з'явитися в організмі людини з ослабленим імунітетом, яка не повністю вилікувалась від інфекції.

Вірус міг довго приховано поширюватись і мутувати серед населення.

Тепер науковці припускають, що вірус міг розвинути мутації серед тварин, а потім перестрибнути назад на людей.

Деталі дослідження

Автори дослідження виявили 45 точкових мутацій, які Омікрон набув після розбіжності з "материнською" лінією.

Вони проаналізували їхні молекулярні спектри, щоб з'ясувати, який носій міг бути у штаму до можливого переходу на людину.

Вони досліджували молекулярні спектри (відносну частоту 12 типів замін нуклеотидних основ) мутацій від багатьох ссавців-носіїв і порівнювали зі спектрами Омікрону.

З'ясувалося, що ділянка геному, де кодується шиповидний білок Омікрону, зазнала сильнішого позитивного відбору, ніж та сама ділянка у попередніх варіантів SARS-CoV-2, які розвивалися у людей.

Спектр мутацій, набутих предком Омікрону, значно відрізнявся від спектра вірусів, які розвивалися у пацієнтів-людей і повністю відповідав спектрам, пов'язаним з еволюцією у клітинному середовищі миші,

– йдеться у дослідженні.

Увага! Це вказує на імовірність міжвидового переходу! Також в Омікроні вони виявили мутації, які сприяють адаптації SARS-CoV-2 до мишей.

Що вказує на користь гіпотези

Цей штам має підвищену здатність зв'язування з ACE2 – рецептором для проникнення до мишачої клітини.

Інша група науковців заявила, що Омікрон може передаватися й іншим гризунам, зокрема пацюкам, що може призвести до поширення вірусу.

Така здатність COVID-19 поширюватися серед різних видів може призвести до того, що людство, імовірно, зіткнеться з новими штамами тваринного походження, поки пандемію не вдасться контролювати та подолати, застерігають учені.