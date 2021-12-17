Як виник штам Омікрон
Вчені припустили, що спершу коронавірус передався миші від людини, а потім штам сильно мутував серед тварин і повернувся до попереднього "господаря".
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Раніше існувало 2 версії походження Омікрону:
- Омікрон (B.1.1.529) міг з'явитися в організмі людини з ослабленим імунітетом, яка не повністю вилікувалась від інфекції.
- Вірус міг довго приховано поширюватись і мутувати серед населення.
Тепер науковці припускають, що вірус міг розвинути мутації серед тварин, а потім перестрибнути назад на людей.
Деталі дослідження
Автори дослідження виявили 45 точкових мутацій, які Омікрон набув після розбіжності з "материнською" лінією.
Вони проаналізували їхні молекулярні спектри, щоб з'ясувати, який носій міг бути у штаму до можливого переходу на людину.
Вони досліджували молекулярні спектри (відносну частоту 12 типів замін нуклеотидних основ) мутацій від багатьох ссавців-носіїв і порівнювали зі спектрами Омікрону.
З'ясувалося, що ділянка геному, де кодується шиповидний білок Омікрону, зазнала сильнішого позитивного відбору, ніж та сама ділянка у попередніх варіантів SARS-CoV-2, які розвивалися у людей.
Спектр мутацій, набутих предком Омікрону, значно відрізнявся від спектра вірусів, які розвивалися у пацієнтів-людей і повністю відповідав спектрам, пов'язаним з еволюцією у клітинному середовищі миші,
– йдеться у дослідженні.
Що вказує на користь гіпотези
Цей штам має підвищену здатність зв'язування з ACE2 – рецептором для проникнення до мишачої клітини.
Інша група науковців заявила, що Омікрон може передаватися й іншим гризунам, зокрема пацюкам, що може призвести до поширення вірусу.
Така здатність COVID-19 поширюватися серед різних видів може призвести до того, що людство, імовірно, зіткнеться з новими штамами тваринного походження, поки пандемію не вдасться контролювати та подолати, застерігають учені.