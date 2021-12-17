Науковці припустили, що штам Омікрон міг розвинутись у мишей

Вчені припустили, що поява Омікрону могла відбутись внаслідок переходу від миші до людини. Зауважимо, що дослідження ще не пройшло незалежної експертної оцінки.

Як виник штам Омікрон

Вчені припустили, що спершу коронавірус передався миші від людини, а потім штам сильно мутував серед тварин і повернувся до попереднього "господаря".

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Штам, і деякі з них не були характерні для інших варіантів COVID-19.

Раніше існувало 2 версії походження Омікрону:

Омікрон (B.1.1.529) міг з'явитися в організмі людини з ослабленим імунітетом, яка не повністю вилікувалась від інфекції.

Вірус міг довго приховано поширюватись і мутувати серед населення.

Тепер науковці припускають, що вірус міг розвинути мутації серед тварин, а потім перестрибнути назад на людей.

Деталі дослідження

Автори дослідження виявили 45 точкових мутацій, які Омікрон набув після розбіжності з "материнською" лінією.

Вони проаналізували їхні молекулярні спектри, щоб з'ясувати, який носій міг бути у штаму до можливого переходу на людину.

Вони досліджували молекулярні спектри (відносну частоту 12 типів замін нуклеотидних основ) мутацій від багатьох ссавців-носіїв і порівнювали зі спектрами Омікрону.

З'ясувалося, що ділянка геному, де кодується шиповидний білок Омікрону, зазнала сильнішого позитивного відбору, ніж та сама ділянка у попередніх варіантів SARS-CoV-2, які розвивалися у людей.

Спектр мутацій, набутих предком Омікрону, значно відрізнявся від спектра вірусів, які розвивалися у пацієнтів-людей і повністю відповідав спектрам, пов'язаним з еволюцією у клітинному середовищі миші,

– йдеться у дослідженні.

Що вказує на користь гіпотези

Це вказує на імовірність міжвидового переходу! Також в Омікроні вони виявили мутації, які сприяють адаптації SARS-CoV-2 до мишей.

Цей штам має підвищену здатність зв'язування з ACE2 – рецептором для проникнення до мишачої клітини.

Інша група науковців заявила, що Омікрон може передаватися й іншим гризунам, зокрема пацюкам, що може призвести до поширення вірусу.

Така здатність COVID-19 поширюватися серед різних видів може призвести до того, що людство, імовірно, зіткнеться з новими штамами тваринного походження, поки пандемію не вдасться контролювати та подолати, застерігають учені.