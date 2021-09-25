Науковці розробили новий метод визначення раку на ранніх стадіях: його вже схвалили

Фахівці з американської компанії Grail із Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) створили спеціальний тест під назвою Galleri. Він має допомогти визначити рак на ранній стадії.

Завдяки йому за аналізом крові можна виявити понад 50 видів безсимптомного раку. Його вже схвалили у Департаменті охорони здоров'я штату Нью-Йорк.

Важливо Вітамін Д для жінок: як сонячний вітамін впливає на репродуктивне здоров'я

Новітній метод, як стверджують науковці, безпечніший і потенційно більш точний за біопсію, коли у пацієнта забирають шматочок пухлини.

Як працює тест

Тест Galleri виявляє зміни у фрагментах генетичного коду, безклітинних ДНК, які потрапляють у кров внаслідок певних процесів, які відбуваються через появу пухлини.

Потенційно тест може показати наявність раку на ранній стадії.

Про початок повномасштабного випробування нового методу діагностики раку вже оголосила Національна служба здоров'я Великої Британії. Залучити планують 140 тисяч добровольців від 55 до 70 років.

У них візьмуть кров, а потім запросять здати повторні аналізи через рік та через два. Далі науковці аналізуватимуть зміни.

Варто знати Всесвітній день онкогінекології: симптоми, при яких варто терміново йти до гінеколога

Також нещодавно стало відомо, що фахівці Mасачусетського інституту технологій виявили, що вакцинація проти певних ракових білків може посилювати реакцію Т-клітин. Вона скорочує обсяг пухлини у мишей. Так вчені стали на крок ближче до розробки вакцини від раку