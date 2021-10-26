У рамках дослідження фахівці дійшли висновку, що ультрафіолет досить популярний як засіб для стерилізації. Водночас при високих дозах опромінення він здатний призводити до пошкодження геному людини, викликає мутації в ДНК.

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Вплив світла на розмноження вірусу

Послаблення інфекції SARS-CoV-2 за допомогою світлової терапії вимагає базових знань про те, яке поєднання довжини хвилі та доз світла найбільш ефективно та безпечно перешкоджає вірусній інфекції та реплікації.

Вчені експериментальним шляхом підібрали таке дозування, яке вбиває вірус SARS-CoV-2 незалежно від того, чи він усередині живої клітини або за її межами. Досліджували створені тривимірні клітинні моделі з донорських клітин, які отримали з бронхів та трахеї однієї людини.

Світло, яке знищує коронавірус

На них впливали світлом довжиною хвиль 385, 405 і 425 нанометрів. Перші показали зменшення життєздатності клітин на 50%, другі – на 25%, а хвилі завдовжки 425 нанометрів не завдали шкоди клітинам.

Навіть у малих дозах це знизило вірусне навантаження, а у високих – знищило SARS-CoV-2 на 99,9%. Вчені також підібрали параметри інактивації бета-коронавірусів SARS-CoV-1 і MERS.

Результати всіх своїх експериментів дослідники перевірили у двох незалежних лабораторіях. Вчені вважають, що антиковідний світильник допоможе перемогти коронавірус у країнах із нестачею вакцин.

Нещодавно фармацевтична компанія Merck подала заявку в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на схвалення таблеток проти COVID-19. EMA почав прискорений процес ліцензування препарату.