Науковці знайшли ще одну причину облисіння, цього разу її легко побороти

В експериментах на мишах дослідники з Гарвардського університету виявили біологічні механізми впливу гормону стресу на облисіння. Їхня нова робота може призвести до появи нових методів лікування алопеції.

Як відбувалося дослідження

Автори нового дослідження вивчали мишей в стані хронічного стресу. Вони виявили, що стовбурові клітини волосяних фолікулів тварин залишаються у фазі відпочинку без регенерації довше, ніж зазвичай.

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При хронічному стресі в організмі мишей збільшується рівень гормону кортикостерону, який виробляється в надниркових залозах. В іншому експерименті введення цього гормону звичайним мишам відтворювало його ефект, який вчені спостерігали при стресі: волосяні фолікули починали гірше регенерувати, їх стовбурові клітини ставали менш активними.

Гормон стресу викликає облисіння

Вчені вказують, що еквівалент кортикостерону у людей – кортизол. Його рівень також підвищується при стресі, він відомий як "гормон стресу".

Далі вчені сфокусувалися на фолікулах, щоб зрозуміти, чи має гормон стресу пряму дію на них. Кортикостерон приєднується до специфічного рецептора в стовбурових клітинах. Дослідники вивели мишей без цього рецептора в фолікулах, тобто, виключили дію гормону на них.

Це не спрацювало: під дією гормону стресу волосся продовжувало випадати. Тоді вчені "вилучили" ці рецептори й з волосяних сосочків – структур, які розташовуються під фолікулом. Після цього період відпочинку стовбурових клітин скоротився, під дією стресу волосся продовжували рости як зазвичай.

Нові способи лікування облисіння

Волосяний сосочок дуже важливий для активації стовбурових клітин фолікула. Однак раніше його роботу при хронічному стресі не вивчали. У новому дослідженні вчені визначили, що стрес заважає сосочку виробляти білок Gas6.

В експерименті введення Gas6 в шкіру покращувало ріст волосся як в умовах стресу, так і без нього. На думку вчених, механізм, пов'язаний з цією речовиною потенційно можна використовувати для розробки методів боротьби з облисінням.