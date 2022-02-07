Науковці зрозуміли, як формується швидкість мови людини

Досліджувати виникнення мови складно, адже мозок важко вивчати через відсутність прямого доступу. Авторам нового дослідження вдалося з'ясувати, що грає критичну роль у зворотному мовному зв'язку.

Як ми контролюємо мову

Швидкість мови багато в чому залежить від того, як ми чуємо власний голос. Ми можемо знаходити та виправляти помилки вимови слів у режимі реального часу, уповільнювати мову, щоб краще артикулювати складні слова, або підвищувати голос, щоб перекричати гучний шум.

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Така поведінка називається контролем мови за слуховим зворотнім зв'язком, він порушується при різних неврологічних розладах, від заїкуватості до афазії, тобто відсутності або розладі мови, що вже сформувалася.

Вчені продовжують вивчати основні нейронні механізми контролю мовлення, хоча в них і виникають складнощі в тому числі суто технічного характеру, тому що поки ми живі та розмовляємо, фізичний доступ до мозку є досить складним.

Нове дослідження

Однак, американські дослідники виявили ділянку мозку, яка відповідає за обробку сигналу для відтворення задуманого слова. Ця область перетинає складчасту поверхню верхньої частини мозку і називається дорсальною прецентральною звивиною. Саме вона відіграє важливу роль у тому, як люди використовують звук свого голосу, щоб контролювати свою мову.

Ця робота була зосереджена на шести ділянках кори головного мозку, оскільки вченим було відомо, що саме ці області контролюють рухи рота, губ та язика для формування слів та участі в обробці вже сказаних фраз.

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Які області мозку відповідають за швидкість мови

Результати дослідження підтвердили, що три області кори, включаючи верхню скроневу звивину та супрамаргінальну звивину, насамперед беруть участь у виправленні помилок мови. І лише одна, дорсальна прецентральна звивина, домінує, коли затримки у мові максимальні.

Ці короткі затримки зворотного зв'язку варіювалися від 0 мілісекунд до понад 200 мілісекунд і були розроблені для імітації невиразного мовлення у реальному житті.