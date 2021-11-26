Навантаження дуже високе: Німеччина залучить військову авіацію для перевезення COVID-хворих

У Німеччині вже третій день поспіль рекордна захворюваність на коронавірус. Вже від нині, 26 листопада, в країні для перевезення важких хворих залучать військову авіацію.

Евакуаційний літак повітряних сил A310 MedEvac перевозитиме важкохворих пацієнтів з коронавірусом до регіонів, де навантаження на реанімації менше. Він оснащений повноцінним реанімаційним обладнанням.

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Відомо, що о 14 годині літак приземлиться у баварському Меммінгені та повезе перших хворих до Мюнстера, що у західній частині країни. Ймовірно, можуть залучити навіть 2 літаки.

Уряд підготувався до цього ще на початку пандемії

Німеччина ще під час першої хвилі COVID-19 підготувала план перевезення важкохворих, щоб не допускати критичного перевантаження лікарень. Згідно з ним, для пацієнта спершу шукають місце у сусідніх федеральних землях, віднесених до цього "кластеру". Якщо ж такої можливості немає, тоді розглядають перевезення вже у межах всієї країни.

Ситуація з коронавірусом в Німеччині: основне

За минулу добу в країні виявили понад 76 тисяч нових хворих на коронавірус. Показник захворюваності за останні 7 днів теж максимальний – 438,2.

Нещодавно Німеччина перетнула поділку у понад 100 тисяч смертей проти коронавірусу від початку пандемії.

Нині вона на 5 місці за смертністю у Європі після Росії, Британії, Італії та Франції.

В країні найнижчий рівень вакцинації в ЄС. Багато людей купують підробні COVID-сертифікати. Загалом Німеччина відкрила понад 3000 розслідувань про продаж підробних документів.