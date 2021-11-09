Крихітна країна переживає найгіршу хвилю COVID-19 з початку пандемії. Щодня в Сінгапурі реєструють по 2 – 3 тисячі нових хворих.

До теми МОЗ розширило перелік організацій, співробітники яких мають обов'язково щепитися проти COVID-19

Уряд завжди оплачував медичні рахунки всіх сінгапурців та інших мешканців певних категорій, інфікованих вірусом (за винятком тих, які отримали позитивний результат невдовзі після повернення з-за кордону).

Але з 8 грудня влада почне стягувати оплату за лікування з COVID-пацієнтів, які не були вакциновані проти хвороби.

Невакциновані люди становлять значну більшість серед тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги, та непропорційно сильно збільшують навантаження на наші медичні ресурси,

– йдеться у заяві міністерства.

Інфіковані зможуть використати звичайні механізми фінансування для покриття витрат, такі як приватне страхування.

Рахунки тих громадян, які не підлягають під масову вакцинацію (до прикладу діти до 12 років або діти з хронічними захворюваннями) будуть повністю оплачені.

Ситуація з коронавірусом у Сінгапурі: що відомо