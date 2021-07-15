Речення з'являються у вигляді тексту на екрані. Технологія може призвести до більш природного спілкування людей, які страждають втратою мови, зокрема мають важкий параліч.

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Щороку тисячі людей втрачають здатність говорити через інсульт, нещасний випадок або хворобу. Так, дослідники заявили, що отримали доступ до мозкових хвиль людини, яка не може розмовляти.

Можливість повноцінно спілкуватись

Піддослідним був чоловік у віці 30 років. Він 15 років тому пережив інсульт, що викликав параліч. У нього обмежені рухи голови, шиї та кінцівок.

Вченим вдалося поспілкуватись з ним, використовуючи покажчик, який прикріпили до бейсболки. Він допоміг виводити букви на екрані.

Нейрохірург Едвард Чанг, старший автор дослідження, хірургічним шляхом імплантував електроди в частину мозку, яка контролює мовлення. Він разом з дослідниками створили словника з 50 слів – наприклад, "вода", "сім'я" і "добре".

Цікаво! Про них команда дізналася за активністю мозку та передових комп'ютерних алгоритмів. Цих слів достатньо, щоб застосовувати у повсякденному житті та створити сотні речень.

Потім вчені ставили чоловіку питання, на кшталт "Як справи сьогодні?" чи "Хочеш води?". Згодом на екрані з'являлися відповіді: "Дуже добре" і "Ні, я не спраглий".

Як працює система

Дослідники переводили сигнали, призначені для управління м'язами голосової системи для проголошення слів. Цей підхід відомий як мовний нейропротез. Він залучає природні і плавні аспекти мовлення, обіцяючи швидке і органічне спілкування.

Зараз всього лише питання декількох років, коли з'явиться клінічно корисна система, яка дозволить відновити комунікацію,

– підкреслив невролог Лі Хохберг.

Перший успішний подібний проєкт

Це перша відома "успішна демонстрація прямого декодування повних слів на основі мозкової активності людини, яка паралізована і не може говорити".

"Це дає великі надії на відновлення комунікації, залучивши природні мовні механізми мозку", – сказав Едвард Чанг.

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За даними Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, дослідження вказує на те, що підхід, який використовували дослідники, може одного разу допомогти тисячам людей, які не можуть говорити.

Цікаво. Ще в 2019 році Марк Цукерберг підтвердив розробку гаджета для читання думок. Такі технології можуть дозволити користувачам друкувати чи скролити меню телефона, використовуючи тільки свої думки.