Навчились діагностувати депресію за аналізом крові

Джерело:Molecular Psychiatry
Вчені провели дослідження за участю 300 осіб і виявили 23 біомаркери. Вони можуть вказувати на наявність у пацієнта депресії або біполярного розладу.
Біомаркери захворювань в крові – перспективний показник для діагностики подібних захворювань. Визначення депресії або біполярного розладу по аналізах крові, в теорії, може допомогти не тільки з точною постановкою діагнозу, але і підбором найбільш ефективної терапії для кожного конкретного пацієнта.
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Добровольців поділили на три групи.
Стан учасників дослідження з третьої групи оцінювали за чинними критеріями, паралельно брали кров на аналіз. Вчені шукали гени, показники експресії яких, можуть вказувати на афективний розлад.
В результаті виявили 23 потенційних гени, зниження або підвищення показники яких можуть вказувати на афективні розлади у пацієнтів.
Точність діагностування депресії та біполярного розладу у жінок була на 10-20% вищою, ніж у чоловіків. Можливо, це пов'язано з біологічними особливостями.
Вчені сподіваються, що в майбутньому їхній метод поліпшить діагностику, дозволить відрізняти один від одного афективні розлади та підбирати ефективну для конкретного пацієнта терапію.