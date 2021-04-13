Навчились діагностувати депресію за аналізом крові

Вчені провели дослідження за участю 300 осіб і виявили 23 біомаркери. Вони можуть вказувати на наявність у пацієнта депресії або біполярного розладу.

Біомаркери захворювань в крові – перспективний показник для діагностики подібних захворювань. Визначення депресії або біполярного розладу по аналізах крові, в теорії, може допомогти не тільки з точною постановкою діагнозу, але і підбором найбільш ефективної терапії для кожного конкретного пацієнта.

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Як відбувалося дослідження

Добровольців поділили на три групи.

У першій – були волонтери, за біологічними зразками й анамнезом, яких вчені перевіряли потенційні біомаркери.

У другій – учасники дослідження, яким вчені намагалися поставити діагноз тільки по аналізах крові.

У третій групі – добровольці, які звернулися за медичною допомогою з симптомами депресії або манії. Всього 44 людини. Кожен з них до шести разів зустрічався з лікарем, перерва між візитами – 3 – 6 місяців.

Стан учасників дослідження з третьої групи оцінювали за чинними критеріями, паралельно брали кров на аналіз. Вчені шукали гени, показники експресії яких, можуть вказувати на афективний розлад.

Діагностика депресії за аналізом крові

В результаті виявили 23 потенційних гени, зниження або підвищення показники яких можуть вказувати на афективні розлади у пацієнтів.

Точність діагностування депресії та біполярного розладу у жінок була на 10-20% вищою, ніж у чоловіків. Можливо, це пов'язано з біологічними особливостями.

Вчені сподіваються, що в майбутньому їхній метод поліпшить діагностику, дозволить відрізняти один від одного афективні розлади та підбирати ефективну для конкретного пацієнта терапію.