Навчились передбачати хворобу Альцгеймера за 20 років до перших симптомів

Вчені виявили в імунній системі головного мозку раніше невідому ознака можливого розвитку хвороби Альцгеймера. У деяких людей її можна визначити за 20 років до появи перших симптомів.

Це дає можливість діагностувати невиліковну хворобу на ранній стадії. Вчені докладно вивчили цей механізм.

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Масштабна робота науковців

У дослідженні групи вчених із Німеччини взяли участь майже 300 добровольців. Їхній вік складав від 60 років.

Серед них були як здорові люди, так і з когнітивними порушеннями, а також пацієнти з діагнозом "хвороба Альцгеймера".

Протягом багатьох років всі вони були частиною програми спостережень за літніми, тому у розпорядженні вчених були:

зразки спинномозкової рідини;

дані когнітивних тестів;

знімки МРТ мозку з різною періодичністю протягом кількох років.

Біомаркери Альцгеймера

Вже з попередніх досліджень вчені знали про зв'язок нейрозапалення з деменцією, тому докладно вивчали різні імунологічні біомаркери у зразках спинномозкової рідини.

З'ясувалося, що деякі з цих запальних ознак помітні навіть за відсутності симптомів деменції приблизно за 10 – 20 років.

Важливо: частина біомаркерів – білки з сімейства ТАМ-рецепторів – пов'язані з програмою контролю пошкоджень нейронів. Наприклад, їхні підвищені значення корелювали з великим обсягом мозку та повільнішим зниженням когнітивних функцій у пацієнтів.

Оскільки білки цього сімейства впливають на імунну відповідь і сприяють видаленню клітинних відходів, вчені визначили новий вектор для розробки препаратів проти хвороби Альцгеймера. Крім того, ведеться робота зі спрощення стратегії ранньої діагностики хвороби за цими параметрами.

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Хоча більшість випадків хвороби Альцгеймера розвивається повільно, після появи перших симптомів когнітивного спаду приблизно до 30% відносяться до швидко прогресуючої форми хвороби. Нещодавно вчені зі США визначили можливості для її точної та ранньої діагностики, що дозволить пацієнту та його родичам заздалегідь знати приблизний прогноз.