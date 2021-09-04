Так, вони встановили, що різний генетичний фон людини створює різні профілі білків тау і амілоїду. Натомість вони визначають клінічний результат, а також, на думку вчених, мають прогностичну природу з точки зору клінічних результатів хвороби.

Зверніть увагу Виявили рідкісну форму Альцгеймера: за генетичним відкриттям стоїть сімейна історія

Нова клітинна модель хвороби Альцгеймера

Для створення моделі оцінки вчені використовували зразки крові від 50 людей. Всі вони прожили в середньому приблизно 90 років.

від 50 людей. Всі вони прожили в середньому приблизно 90 років. Для кожного з них зібрали докладні історії хвороби, а також дані по повному секвенуванню геному.

Потім ці зразки перепрограмували в клітини мозку .

. Згодом науковці проаналізували активні молекулярні шляхи нейронів.

Ці експерименти допомогли визначити конкретні форми білків тау і амілоїду, а також сигнальні шляхи, залучені у формування токсичних агрегатів.

Як виявилося, різні генетичні особливості сприяли формуванню різних профілів тау і амілоїду. Вони були дуже корисними для прогнозування клінічного результату хвороби у людини. Тож, це ще раз підкреслює, що хвороба Альцгеймера не визначається якоюсь однією генетичною мутацією, а, навпаки – охоплює різні набори генів, що визначають індивідуальні ризики.

Висновки вчених

Крім того, нова модель надає інструмент для оцінки ефективності різних терапевтичних засобів для конкретної людини. Наприклад, говорячи про імунотерапії, різні коктейлі антитіл можуть більш ефективні проти одного профілю, ніж проти іншого.

Отримані висновки вкотре підтвердили, що природа хвороби Альцгеймера дуже складна і у кожної людини може розвиватися по-особливому. Це означає, що пацієнтам потрібна індивідуальна програма лікування. Автори нового дослідження сподіваються, що завдяки новій клітинній моделі цього можна буде досягти.

Ці результати надають науковому співтовариству потужну систему для розуміння, чому у одних в результаті розвивається хвороба Альцгеймера, а у інших – ні,

– прокоментувала авторка роботи Трейсі Янг-Пірс.