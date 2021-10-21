Навесні такого не було, – лікар розповів, скільки дітей хворіє на COVID-19

Лікар Денис Сурков заявив, що восени 2021 року на COVID-19 хворіє "дуже багато" дітей. За його словами, здебільшого вони заражаються від батьків.

Про це завідувач відділення Дніпропетровської обласної дитлікарні заявив в ефірі "Право на владу".

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На відміну від весни зараз хворіє дуже багато дітей. Навесні такого не було, зараз – на порядок більше. Однак діти хворіють не так тяжко, як дорослі. Є важкі діти, але не так тяжко,

– сказав він.

Діти заражаються від батьків

Денис Сурков вказав, що діти заражаються від батьків, інфікуються не у школах, не у дитсадочках.

"Це хворіють сім'ї – батьки не щеплені, приносять вірус додому та заражають дітей", – додав медик.

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