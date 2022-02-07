Навіщо у США використовують стічні води для моніторингу пандемії коронавірусу

СDC (Центри з контролю та профілактики захворювань США) включають дані моніторингу стічних вод у регулярний звіт про поширення коронавірусу в США.

Перші експерименти з аналізу РНК коронавірусу в стічних водах почалися ще у 2020 році. За цей час система довела свою надійність.

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За зразками з каналізації вчені планують стежити за перебігом пандемії та новими варіантами коронавірусу.

Передбачити перебіг пандемії

Про те, що проби з очисних споруд могли б передбачити перебіг пандемії, вчені заговорили ще навесні 2020 року. Тоді американські дослідники вивчили стічні води міста Нью-Хейвен у штаті Коннектикут, щоб визначити вміст коронавірусної РНК.

Потім дані зіставили з перебігом епідемії до Нью-Хейвена. Дослідники дійшли висновку, що графік, який показує динаміку добової захворюваності SARS-CoV-2, досить точно збігається з тим, що зображає зростання вмісту коронавірусної РНК в осаді стічних вод.

Омікрон був у США ще в листопаді

У хворих на COVID-19 вірус виробляється не тільки з краплями слини і мокротиння, його також знаходять і в калі.

Про моніторинг стічних вод недавно задумалися і у CDС. В організації сподіваються, що новий підхід допоможе передбачити появу нових варіантів до того, як вони виллються у великий спалах захворюваності. Річ у тім, що у стічні води потрапляють також фекалії від безсимптомних носіїв вірусу та людей, у яких мінімум симптомів.

Раніше аналіз стічних вод допоміг CDC зрозуміти, що Омікрон був у США вже 21 листопада 2021 року, хоча за допомогою стандартного ПЛР-тестування заражених його знайшли лише у грудні 2021 року.

Нова система моніторингу

CDC запустила свою систему моніторингу стічних вод ще у вересні 2020 року, але спочатку вона охоплювала лише деякі штати, серед них Вісконсин, Міссурі та Огайо. Тепер організація оголосила про те, що розширить область моніторингу і найближчими тижнями додасть ще 250 точок забору матеріалу.

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Крім цього, CDC вирішили включити дані про РНК коронавірусу в стічних водах у регулярний офіційний звіт про хід пандемії у США.

Керівник програми Емі Кірбі розповіла, що вивчення стічних вод – це дуже надійне джерело даних, оскільки воно не залежить від бажання людей тестуватися чи доступності медичного обслуговування.

Стічні води можуть багато розповісти: наприклад, які інфекційні захворювання циркулюють у місті або які наркотики вживають його мешканці.