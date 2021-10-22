Деталі дослідження

Вчені з Лабораторії виявлення моноклональних антитіл і Університетського госпіталю Сьєна в Італії у ході дослідження проаналізували рівень В-клітин пам'яті (В-лімфоцитів) у людей, які вакцинувалися після того, як перехворіли COVID-19, і тих, які зробили щеплення, але не хворіли.

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Виявилося, що у перших відсоток нейтралізувальних моноклональних антитіл був вищим, ніж у вакцинованих, що не хворіли, для кожного з наявних штамів.

Чому гібридний імунітет кращий

За словами дослідників, частково це пов'язано з зародковою лінією IGHV2-5; IGHJ4-1, яку виявили тільки у людей, що перехворіли, і яка виробляла потужні і широко нейтралізуючі антитіла.

Попередньо вчені вже досліджували поняття гібридного імунітету. Тоді дослідники провели в лабораторії експеримент, під час якого вивчили різноманітні мутації в спайковому білку коронавірусу, які циркулюють зараз або можуть з'явитися найближчим часом.

Виявилося, що антитіла, які з'явилися після хвороби або вакцинації, не можуть впоратися з усіма ними. А ось гібридний імунітет тих, хто перехворів коронавірусом за кілька місяців перед вакцинацією, забезпечував надійний захист.

Крім того, вчені виявили, що антитіла людей з гібридним імунітетом блокували і інші види коронавірусів.

Ми побачили, що рівень антитіл досягають астрономічних висот, що значно перевищують рівні антитіл тільки від двох доз вакцин,

– зазначили дослідники.

Як працює гібридний імунітет

Початкові дослідження гібридного імунітету показали, що сироватка (частина крові, що містить антитіла) людей, які перехворіли коронавірусом і вакцинувалися, ефективніше нейтралізувала інші штами коронавірусу, ніж у тих, хто вакцинувався, але ніколи не хворів.

Подальші дослідження показали, що гібридний імунітет може бути пов'язаний з В-клітинами пам'яті. Ось як це працює:

Велика частина антитіл, які виробляються після інфекції або вакцинації, проводиться недовговічними клітинами плазмобластами.

Після того, як ці клітини помирають, рівень антитіл падає.

Далі основним джерелом антитіл стають клітини В-пам'яті, які запускаються або інфекцією, або вакцинацією.

Варто знати! Відмінності в В-клітинах пам'яті, які формуються під впливом інфекції чи вакцини, а також відмінності антитіл, які вони виробляють, можуть лежати в основі кращої реакції гібридного імунітету на захворювання.