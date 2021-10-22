Навіщо вакцинуватись, якщо вже хворіли на коронавірус: пояснення вчених
Джерело:Nature
Якщо людина, яка має природний імунітет після одужання від коронавірусу, вирішить зробити щеплення проти COVID-19, вона отримає гібридний імунітет. Тепер вчені довели, що саме він ефективніше справляється з новими штамами вірусу.
Деталі дослідження
Вчені з Лабораторії виявлення моноклональних антитіл і Університетського госпіталю Сьєна в Італії у ході дослідження проаналізували рівень В-клітин пам'яті (В-лімфоцитів) у людей, які вакцинувалися після того, як перехворіли COVID-19, і тих, які зробили щеплення, але не хворіли.
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Виявилося, що у перших відсоток нейтралізувальних моноклональних антитіл був вищим, ніж у вакцинованих, що не хворіли, для кожного з наявних штамів.
Чому гібридний імунітет кращий
За словами дослідників, частково це пов'язано з зародковою лінією IGHV2-5; IGHJ4-1, яку виявили тільки у людей, що перехворіли, і яка виробляла потужні і широко нейтралізуючі антитіла.
Попередньо вчені вже досліджували поняття гібридного імунітету. Тоді дослідники провели в лабораторії експеримент, під час якого вивчили різноманітні мутації в спайковому білку коронавірусу, які циркулюють зараз або можуть з'явитися найближчим часом.Виявилося, що антитіла, які з'явилися після хвороби або вакцинації, не можуть впоратися з усіма ними. А ось гібридний імунітет тих, хто перехворів коронавірусом за кілька місяців перед вакцинацією, забезпечував надійний захист.
Крім того, вчені виявили, що антитіла людей з гібридним імунітетом блокували і інші види коронавірусів.
Ми побачили, що рівень антитіл досягають астрономічних висот, що значно перевищують рівні антитіл тільки від двох доз вакцин,
– зазначили дослідники.
Як працює гібридний імунітет
Початкові дослідження гібридного імунітету показали, що сироватка (частина крові, що містить антитіла) людей, які перехворіли коронавірусом і вакцинувалися, ефективніше нейтралізувала інші штами коронавірусу, ніж у тих, хто вакцинувався, але ніколи не хворів.
Подальші дослідження показали, що гібридний імунітет може бути пов'язаний з В-клітинами пам'яті. Ось як це працює:
- Велика частина антитіл, які виробляються після інфекції або вакцинації, проводиться недовговічними клітинами плазмобластами.
- Після того, як ці клітини помирають, рівень антитіл падає.
- Далі основним джерелом антитіл стають клітини В-пам'яті, які запускаються або інфекцією, або вакцинацією.