Навіщо вакцинуватись, якщо вже хворіли на коронавірус: пояснення вчених

Якщо людина, яка має природний імунітет після одужання від коронавірусу, вирішить зробити щеплення проти COVID-19, вона отримає гібридний імунітет. Тепер вчені довели, що саме він ефективніше справляється з новими штамами вірусу.

Деталі дослідження

Вчені з Лабораторії виявлення моноклональних антитіл і Університетського госпіталю Сьєна в Італії у ході дослідження проаналізували рівень В-клітин пам'яті (В-лімфоцитів) у людей, які вакцинувалися після того, як перехворіли COVID-19, і тих, які зробили щеплення, але не хворіли.

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Виявилося, що у перших відсоток нейтралізувальних моноклональних антитіл був вищим, ніж у вакцинованих, що не хворіли, для кожного з наявних штамів.

Чому гібридний імунітет кращий

За словами дослідників, частково це пов'язано з зародковою лінією IGHV2-5; IGHJ4-1, яку виявили тільки у людей, що перехворіли, і яка виробляла потужні і широко нейтралізуючі антитіла.

Попередньо вчені вже досліджували поняття гібридного імунітету. Тоді дослідники провели в лабораторії експеримент, під час якого вивчили різноманітні мутації в спайковому білку коронавірусу, які циркулюють зараз або можуть з'явитися найближчим часом.

Виявилося, щоА ось гібридний імунітет тих, хто перехворів коронавірусом за кілька місяців перед вакцинацією, забезпечував надійний захист.

Крім того, вчені виявили, що антитіла людей з гібридним імунітетом блокували і інші види коронавірусів.

Ми побачили, що рівень антитіл досягають астрономічних висот, що значно перевищують рівні антитіл тільки від двох доз вакцин,

– зазначили дослідники.

Як працює гібридний імунітет

Початкові дослідження гібридного імунітету показали, що сироватка (частина крові, що містить антитіла) людей, які перехворіли коронавірусом і вакцинувалися, ефективніше нейтралізувала інші штами коронавірусу, ніж у тих, хто вакцинувався, але ніколи не хворів.

Подальші дослідження показали, що гібридний імунітет може бути пов'язаний з В-клітинами пам'яті. Ось як це працює:

Велика частина антитіл, які виробляються після інфекції або вакцинації, проводиться недовговічними клітинами плазмобластами.

Після того, як ці клітини помирають, рівень антитіл падає.

Далі основним джерелом антитіл стають клітини В-пам'яті, які запускаються або інфекцією, або вакцинацією.

Відмінності в В-клітинах пам'яті, які формуються під впливом інфекції чи вакцини, а також відмінності антитіл, які вони виробляють, можуть лежати в основі кращої реакції гібридного імунітету на захворювання.