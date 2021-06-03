Байден повинен оголосити план дій, який допоможе прискорити темпи вакцинації в країні та охопити 70% населення до Дня Незалежності, який відзначається в США 4 липня.

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Як заохочуватимуть американців

Серед можливих бонусів американці можуть отримати:

безкоштовне пиво;

грошову винагороду;

квитки на спортивні заходи;

оплачувану державою відпустку.

Що відомо про вакцинацію в США

Джерело: Our World in Data