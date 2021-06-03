Байден повинен оголосити план дій, який допоможе прискорити темпи вакцинації в країні та охопити 70% населення до Дня Незалежності, який відзначається в США 4 липня.
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Як заохочуватимуть американців
Серед можливих бонусів американці можуть отримати:
- безкоштовне пиво;
- грошову винагороду;
- квитки на спортивні заходи;
- оплачувану державою відпустку.
Що відомо про вакцинацію в США
Джерело: Our World in Data
- У Сполучених Штатах для щеплень від коронавірусу використовуються вакцини Moderna і Pfizer, для імунізації якими необхідне введення двох доз, а також одноразовий препарат Johnson&Johnson.
- Раніше Байден заявляв про намір прищепити, хоч однієї дозою вакцини, 70% дорослих жителів країни до Дня незалежності 4 липня.
- За час пандемії в США зафіксовано понад 33,2 мільйона випадків коронавірусу, більш як 595 000 інфікованих померли.
- Станом на перше червня в США понад 168 мільйонів людей отримали 1 дозу препарату, майже 136 мільйонів пройшли повну вакцинацію. Це 51,3% та 41,4% усього населення відповідно.