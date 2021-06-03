Навіть безкоштовне пиво: у США всім, хто вакцинувався проти COVID-19, надаватимуть бонуси

3 червня 2021 , 09:41
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Джерело:

AP

Президент США Джо Байден оголосить програму прискорення темпів вакцинації проти COVID-19. В рамках програми передбачена низка заходів для заохочення американців.

Байден повинен оголосити план дій, який допоможе прискорити темпи вакцинації в країні та охопити 70% населення до Дня Незалежності, який відзначається в США 4 липня.

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Як заохочуватимуть американців 

Серед можливих бонусів американці можуть отримати:

  • безкоштовне пиво; 
  • грошову винагороду; 
  • квитки на спортивні заходи;
  • оплачувану державою відпустку.

Що відомо про вакцинацію в США

Джерело: Our World in Data

  • У Сполучених Штатах для щеплень від коронавірусу використовуються вакцини Moderna і Pfizer, для імунізації якими необхідне введення двох доз, а також одноразовий препарат Johnson&Johnson.
  • Раніше Байден заявляв про намір прищепити, хоч однієї дозою вакцини, 70% дорослих жителів країни до Дня незалежності 4 липня.
  • За час пандемії в США зафіксовано понад 33,2 мільйона випадків коронавірусу, більш як 595 000 інфікованих померли.
  • Станом на перше червня в США понад 168 мільйонів людей отримали 1 дозу препарату, майже 136 мільйонів пройшли повну вакцинацію. Це 51,3% та 41,4% усього населення відповідно.
Автор: Олександр Бевза