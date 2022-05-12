Навіть через два роки після госпіталізації з COVID-19 залишаються симптоми хвороби

Через два роки після зараження COVID-19 половина пацієнтів, які були госпіталізовані до лікарень, все ще мають принаймні один симптом хвороби.

Нове дослідження наслідків коронавірусу

Дослідження провели за участю 1192 людей в Китаї, які інфікувалися SARS-CoV-2 під час першої фази пандемії у 2020 році. Хоч фізичне та психічне здоров’я загалом покращилося з часом, дослідження показує, що пацієнти з COVID-19 як і раніше мають гірший стан здоров’я та якість життя, ніж люди, які не хворіли.

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Особливо це стосується учасників із тривалим COVID-19, які зазвичай мають принаймні один симптом, включаючи втому, задишку та проблеми зі сном через два роки після інфікування коронавірусом.

Довгостроковий вплив COVID-19 на здоров'я залишався майже не вивченим, оскільки найдовші дослідження на сьогодні тривали приблизно один рік. Відсутність базових показників стану здоров’я до COVID-19 та порівняння із загальною популяцією у більшості досліджень також ускладнювало визначення того, наскільки одужали пацієнти з COVID-19.

Навіть через два роки люди не можуть повністю одужати

Середній вік учасників цього дослідження на момент виписки становив 57 років, 54% були чоловіками.

Через шість місяців після того, як вони захворіли, 68% учасників повідомили про принаймні один симптом COVID, який залишився.

Через два роки після зараження кількість повідомлень про симптоми знизилася до 55%.

Втома або м’язова слабкість були симптомами, про які найчастіше повідомляли.

Незалежно від тяжкості початкової хвороби, 89% учасників повернулися до своєї початкової роботи через два роки.

Через два роки після першого захворювання пацієнти з COVID-19, як правило, мають гірший стан здоров’я, ніж загальне населення: 31% повідомляють про втому або м’язову слабкість, а 31% – про проблеми зі сном. Частка учасників без COVID-19, які повідомили про ці симптоми, становила 5% і 14% відповідно.

Пацієнти з COVID-19 також частіше повідомляли про ряд інших симптомів, включаючи біль у суглобах, серцебиття, запаморочення та головні болі. В опитувальниках якості життя пацієнти з COVID-19 також частіше повідомляли про біль або дискомфорт (23%) і тривожність або депресію (12%), ніж учасники, які не хворіли на COVID-19.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу