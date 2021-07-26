Навіть легка форма коронавірусу порушує розумові здібності

Вчені виявили, що навіть легкий перебіг COVID-19 порушує когнітивні функції мозку. А наслідки середнього перебігу коронавірусу можна порівняти з наслідками інсульту.

Науковці зробили такі висновки внаслідок аналізу даних перехворілих на коронавірус пацієнтів. Всі вони проходили тести на інтелект та опитування про COVID-19.

До теми Як COVID-19 шкодить мозку: що показали результати розтину

В рамках дослідження науковці зіставили результати різних груп людей з урахуванням віку, раси, статі, доходу, освіти, втоми депресії та тривоги. Загалом до роботи залучили понад 80 тисяч людей, 12 тисяч з яких перехворіли на коронавірус.

Результати дослідження:

У одужалих від COVID-19 пацієнтів (зокрема й тих, що хворіли безсимптомно) спостерігалися значні когнітивні порушення в порівнянні з контрольною групою.

Науковці виявили, що коронавірусна інфекція SARS-CoV-2 дійсно погіршує інтелект. І чим важче хворіє людина, тим більш негативний ефект.

У пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ, зниження результатів мозкової діяльності виявилося еквівалентно семи пунктам IQ. За словами дослідників, навіть інсульт впливає на когнітивні здібності менше: збиток для мозку від нього можна порівняти зі збитком від COVID в середній формі.

Які розумові здібності найбільше страждають від COVID-19

Вчені повідомили, що найбільше від коронавірусу страждає здатність до абстрактних логічних міркувань, планування і концентрації уваги.

А когнітивні здібності не відновлюються до колишнього рівня навіть після одужання.