З'явилося все більше доказів того, що COVID-19 може впливати на тіло і мозок впродовж місяців або довше після зараження. Про це свідчить нове дослідження вчених з Великої Британії.

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Дослідники спиралися на наявну базу даних під назвою UK Biobank, яка містить дані зображень мозку більше ніж 45 000 мешканців Великої Британії починаючи з 2014 року. Дослідницька група проаналізувала дані зображень мозку й покликала на додаткове сканування тих людей, які перехворіли на COVID-19 й тих, кого не торкнулася інфекція (ці добровольці стали контрольною групою).

Результати дослідження

Команда виявила помітні відмінності в сірій речовині, яка складається з клітинних тіл нейронів, що обробляють інформацію в головному мозку.

У людей, які хворіли на коронавірус, була менша товщина тканини сірої речовини в областях мозку, відомих як лобова і скронева частки.

У міру старіння обсяг або товщина сірої речовини зменшується, але у перехворілих на COVID-19 ці зміни були більшими, ніж зазвичай.

Цікаво, що у людей з легким перебігом коронавірусу результати були такими ж, як і у тих, хто переніс COVID-19 у важкій формі та був госпіталізований.

Зміни були очевидними й у житті

Окрім цього, вчені досліджували зміни в продуктивності при виконанні когнітивних завдань. Виявилось, що ті люди, які хворіли на COVID-19, повільніше обробляли інформацію в порівнянні з тими, хто цього не робив.