Нове дослідження наслідків коронавірусу
Щоб оцінити ймовірність серцево-судинних захворювань протягом року після перенесеної інфекції, вчені Вашингтонського університету скористалися базою даних Міністерства у справах ветеранів США. Дослідники проаналізували стан здоров'я 153,7 тисячі ветеранів, у яких було підтверджено COVID-19, більшість із них (131 тисяча осіб) перенесли інфекцію легко.
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Їхні дані порівняли з інформацією про здоров'я понад 5,6 мільйона людей, які не мали коронавірусу, і ще 5,8 мільйона пацієнтів, які спостерігалися до 2019 року.
Коронавірус значно підвищує ризик серцевих хвороб
Результати неприємно здивували авторів дослідження: у пацієнтів після COVID-19 значно підвищувався ризик розвитку 20 серцево-судинних станів протягом року.
- ймовірність ішемічного інсульту була в середньому на 52% вища у порівнянні з контрольною групою;
- ризик розвитку ішемічної хвороби серця збільшувався після інфекції на 72%;
- частота серцевих нападів була вищою на 63%.
Найвищий ризик був у тих, хто переніс важку форму COVID-19 та був госпіталізований, проте навіть після легких симптомів коронавірусу він був значним. До того, ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань була високою навіть у пацієнтів молодших 65 років, без хронічних захворювань та шкідливих звичок.
Вчені відзначили, що важкий перебіг COVID-19 пов'язаний з найбільшою кількістю ускладнень, дуже важливо, щоб нещеплені люди якнайшвидше отримали вакцину, яка знижує ризик госпіталізації та смерті.
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