Нове дослідження наслідків коронавірусу

Щоб оцінити ймовірність серцево-судинних захворювань протягом року після перенесеної інфекції, вчені Вашингтонського університету скористалися базою даних Міністерства у справах ветеранів США. Дослідники проаналізували стан здоров'я 153,7 тисячі ветеранів, у яких було підтверджено COVID-19, більшість із них (131 тисяча осіб) перенесли інфекцію легко.

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Їхні дані порівняли з інформацією про здоров'я понад 5,6 мільйона людей, які не мали коронавірусу, і ще 5,8 мільйона пацієнтів, які спостерігалися до 2019 року.

Коронавірус значно підвищує ризик серцевих хвороб

Результати неприємно здивували авторів дослідження: у пацієнтів після COVID-19 значно підвищувався ризик розвитку 20 серцево-судинних станів протягом року.

ймовірність ішемічного інсульту була в середньому на 52% вища у порівнянні з контрольною групою;

ризик розвитку ішемічної хвороби серця збільшувався після інфекції на 72%;

частота серцевих нападів була вищою на 63%.

Найвищий ризик був у тих, хто переніс важку форму COVID-19 та був госпіталізований, проте навіть після легких симптомів коронавірусу він був значним. До того, ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань була високою навіть у пацієнтів молодших 65 років, без хронічних захворювань та шкідливих звичок.

Вчені відзначили, що важкий перебіг COVID-19 пов'язаний з найбільшою кількістю ускладнень, дуже важливо, щоб нещеплені люди якнайшвидше отримали вакцину, яка знижує ризик госпіталізації та смерті.

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