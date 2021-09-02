Навіть не дуже брудне повітря шкодить здоров'ю

Нове дослідження показало, що умовно чисте повітря теж може бути небезпечним. Але існують способи зменшити його негативний вплив на здоров'я.

В останні роки в розвинених країнах спостерігається зниження забрудненості повітря. Наприклад, у 2019 році кількість проб повітря біля автомагістралей, в яких були перевищені гранично допустимі концентрації шкідливих речовин, було у 2,29 раза менше, ніж у 2012 році.

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Однак деякі дослідження показували, що шкідливі речовини в повітрі можуть впливати на здоров'я навіть в концентраціях, які вважаються допустимими. Автори нової наукової роботи оцінили їх небезпеку для життя.

Вчені проаналізували дані з восьми досліджень, проведених в шести європейських країнах, які охопили близько 325 тисяч осіб. За учасниками спостерігали протягом 20 років.

Вплив повітря на здоров'я людей

Аналіз підтвердив, що чим вищі в повітрі концентрації дрібнодисперсних частинок з діаметром менше 2,5 мікрон (PM2.5) і діоксиду азоту, тим більше ризик смерті людей:

Збільшення концентрації частинок PM2.5 на 5 мікрограмів на кубічний метр (μg / м3) було пов'язано з ростом ризику смерті на 13%.

Діоксиду азоту на 10 μg / м3-на 8,6%.

Зв'язок цих речовин з ризиком смерті була значною навіть при дуже низьких концентраціях, які допустимі нормами ВООЗ і розвинених країн.

Без перевищення норм збільшення концентрації частинок PM2.5 на 5 μg / м3 було пов'язано з ростом ризику смерті майже на 30%.

Імовірність смерті у людей, які вдихали діоксид азоту в допустимих дозах, збільшувалася на 10% при зростанні концентрації діоксиду азоту на кожні 10 μg / м3.

Як зменшити вплив брудного повітря

Джерело: ERS

Якщо точно відомо, що забруднення повітря перевищує допустимі норми, можна використовувати респіратори N95.

Частіше користуватися велосипедом і ходити пішки. При цьому намагатися обходити або об'їжджати великі дороги та інші джерела забруднення.

При використанні машини потрібно закривати вікна, використовувати систему вентиляції повітря з фільтрацією.

Фізична активність протистоїть ефектам брудного повітря.

Вдома для приготування їжі слід використовувати печі, які працюють на газі або електриці. Кухня має добре провітрюватися.

Для кімнат можна використовувати очищувачі повітря з HEPA-фільтрами. Ця рекомендація актуальна для людей, які особливо вразливі до дії брудного повітря.

Для полегшення впливу брудного повітря на легені та серце необхідно проводити профілактичні заходи, наприклад, підтримувати нормальну вагу і фізичну активність, не курити.