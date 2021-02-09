У Європі найстаріша жителька – 116-річна сестра Андре (Люсіль Рандоне) з Франції – перехворіла на COVID-19. Її недуга пройшла без симптомів, а тому жінка й сама здивувалась, що хворіє.

Про діагноз COVID-19 вона дізналась 16 січня. Зазначила, що почувала себе чудово.

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Я навіть не знала, що у мене це є,

– сказала сестра Андре.

Довідка. Сестра Андре – найстаріша з європейців. Однак найстарішою людиною світу є 118-річна японка Кане Танака. Вона 2 січня відзначила свій 118 день народження.

Сестра Андре ізолювалася

Як тільки жінка дізналась про діагноз, одразу ж ізолювалась. Сестра Андре не відвідувала меси. Вийшла з ізоляції тоді, коли тест на коронавірус показав негативний результат.

Наразі жінка готується до свята – 11 лютого їй виповниться 117 років. Сестра Андре святкуватиме у будинку для людей похилого віку Святої Катерини Лабуре в Тулоні.



Сестра Анде і не відчула, що захворіла / Скриншот з відео AllTimeTopTens

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