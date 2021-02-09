Навіть не знала, що у мене це є: найстарша жителька Європи одужала від COVID-19
У Європі найстаріша жителька – 116-річна сестра Андре (Люсіль Рандоне) з Франції – перехворіла на COVID-19. Її недуга пройшла без симптомів, а тому жінка й сама здивувалась, що хворіє.
Джерело:Var-Matin
Про діагноз COVID-19 вона дізналась 16 січня. Зазначила, що почувала себе чудово.
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Я навіть не знала, що у мене це є,
– сказала сестра Андре.
Сестра Андре ізолювалася
Як тільки жінка дізналась про діагноз, одразу ж ізолювалась. Сестра Андре не відвідувала меси. Вийшла з ізоляції тоді, коли тест на коронавірус показав негативний результат.
Наразі жінка готується до свята – 11 лютого їй виповниться 117 років. Сестра Андре святкуватиме у будинку для людей похилого віку Святої Катерини Лабуре в Тулоні.
Сестра Анде і не відчула, що захворіла / Скриншот з відео AllTimeTopTens
COVID-19 у людей старшого віку: новини
- Коронавірус – смертоносна недуга, яка є дуже небезпечною саме для людей старшого віку. Попри це, є безліч історій зі щасливими закінченням.
- Зокрема, з недугою чудово впоралася 107-річна мешканка Нідерландів Корнелія Рас.
- Також в Італії від COVID-19 вилікувалася 104-річна Ада Зануссо. У неї були проблеми з диханням та висока температура тіла.
- У Туреччині одужала від коронавірусу 107-річна Хавахан Караденіз. Медики розповідали, що у жінки був міцний імунітет.
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