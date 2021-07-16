Про це свідчать дані дослідження Міжнародного агентства з досліджень раку та Всесвітньої організації охорони здоров'я, яке нещодавно опублікували в журналі Lancet Oncology.
До слова Які види раку викликає алкоголь
У 2020 році 1 з 7 нових випадків раку у світі пов'язаний саме зі споживанням алкоголю, в цілому – це 100 тисяч випадків по всьому світу,
– йдеться у статті.
Деталі дослідження
Дослідження ґрунтується на даних про вплив алкоголю майже з усіх країн світу. Зокрема, вчені врахували результати опитувань та дані про продажі, які об'єднали з останніми оцінками ризику розвитку раку при вживанні спиртного.
Вчені наводять приклад Канади, де вживання алкоголю пов'язали з 7000 новими випадками раку, з яких:
- 24% – рак молочної залози;
- 20 % – товстої кишки;
- 15% – прямої кишки;
- 13% – порожнини рота та печінки.
Чому алкоголь може провокувати онкозахворювання
Основним механізмом того, як алкоголь збільшує ризику раку, є погіршення функцій відновлення ДНК.
Хронічне вживання алкоголю призводить не тільки до цирозу печінки, але й до порушення регуляції статевих гормонів, що своєю чергою сприяє виникненню раку молочної залози.
Алкоголь також збільшує ризик раку голови та шиї у курців, оскільки спиртне збільшує поглинання канцерогенів із тютюну,
– зазначив співавтор дослідження доктор Кевін Шилд.
Не існує безпечної дози алкоголю
Головний посил дослідників: легке та помірне споживання алкоголю також небезпечне.
Споживання алкоголю в будь-якій мірі пов'язане з ризиком. До прикладу, якщо жінка випиває склянку вина на день, то ризик захворіти на рак молочної залози у неї вищий на 6%.
Дослідники також зауважили, що пандемія посприяла збільшенню попиту на алкоголь, а тому уряди країн повинні посилити контроль за виробництвом та збутом спиртних напоїв.
Як варіант, додати на етикетки пляшок інформацію про те, що споживання алкоголю підвищує ризик захворіти на рак.