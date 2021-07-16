Навіть невеликі дози алкоголю можуть стати причиною раку: нове дослідження

Вчені заявили про зв'язок між вживанням алкоголю та значними ризиками розвитку декількох форм раку. Зокрема, йдеться про ризик раку молочної залози, товстої кишки та порожнини рота.

Про це свідчать дані дослідження Міжнародного агентства з досліджень раку та Всесвітньої організації охорони здоров'я, яке нещодавно опублікували в журналі Lancet Oncology.

До слова Які види раку викликає алкоголь

Примітно, що підвищений ризик виявили навіть серед тих, хто вживає алкоголь в невеликих, або в помірних дозах.

У 2020 році 1 з 7 нових випадків раку у світі пов'язаний саме зі споживанням алкоголю, в цілому – це 100 тисяч випадків по всьому світу,

– йдеться у статті.

Деталі дослідження

Дослідження ґрунтується на даних про вплив алкоголю майже з усіх країн світу. Зокрема, вчені врахували результати опитувань та дані про продажі, які об'єднали з останніми оцінками ризику розвитку раку при вживанні спиртного.

Вчені наводять приклад Канади, де вживання алкоголю пов'язали з 7000 новими випадками раку, з яких:

24% – рак молочної залози;

20 % – товстої кишки;

15% – прямої кишки;

13% – порожнини рота та печінки.

Чому алкоголь може провокувати онкозахворювання

Основним механізмом того, як алкоголь збільшує ризику раку, є погіршення функцій відновлення ДНК.

Хронічне вживання алкоголю призводить не тільки до цирозу печінки, але й до порушення регуляції статевих гормонів, що своєю чергою сприяє виникненню раку молочної залози.

Алкоголь також збільшує ризик раку голови та шиї у курців, оскільки спиртне збільшує поглинання канцерогенів із тютюну,

– зазначив співавтор дослідження доктор Кевін Шилд.

Не існує безпечної дози алкоголю

Головний посил дослідників: легке та помірне споживання алкоголю також небезпечне.

Споживання алкоголю в будь-якій мірі пов'язане з ризиком. До прикладу, якщо жінка випиває склянку вина на день, то ризик захворіти на рак молочної залози у неї вищий на 6%.

Дослідники також зауважили, що пандемія посприяла збільшенню попиту на алкоголь, а тому уряди країн повинні посилити контроль за виробництвом та збутом спиртних напоїв.

Як варіант, додати на етикетки пляшок інформацію про те, що споживання алкоголю підвищує ризик захворіти на рак.

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