Навіть незначна доза алкоголю може порушити серцевий ритм

Лише один келих вина може швидко і суттєво підвищити ризик фібриляції передсердь у людини. Про це свідчить дослідження вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Це дослідження є першим доказом того, що вживання алкоголю значно збільшує ймовірність порушення серцевого ритму впродовж декількох годин. Отримані дані суперечать поширеній думці про те, що алкоголь може мати "кардіозахисну дію".

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Фібриляція передсердь є найпоширенішою серцевою аритмією. І хоч звучить вона не надто загрозливо, цей стан може привести до зниження якості життя, інсульту і смерті.

Всупереч поширеній думці, що фібриляція передсердь пов'язана з надмірним вживанням алкоголю, схоже, що навіть одного алкогольного напою може бути досить, щоб збільшити ризик,

– заявив доктор медичних наук Грегорі Маркус.

Науковці з Каліфорнійського університету провели дослідження на 100 пацієнтах з підтвердженою ФП, які вживали не менше одного алкогольного напою в місяць. Пацієнти були набрані з поліклінік загальної кардіології та кардіо-електрофізіології UCSF.

З дослідження виключили лише тих людей, у яких в анамнезі були алкогольні або психотропні розлади, люди з певними алергіями або ті, які міняли план лікування.

Як проводилось дослідження

Кожна людина носила монітор електрокардіограми (ЕКГ) близько чотирьох тижнів.

Учасники натискали на кнопку щоразу, коли випивали алкогольний напій стандартного розміру.

Окрім цього, періодично дослідники періодично брали аналізи крові, які зображають споживання алкоголю за попередні тижні.

Впродовж всього періоду дослідження учасники вживали в середньому один напій в день.

Висновки вчених

Дослідники виявили, що кожен епізод ФП був пов'язаний з вживанням алкоголю і з підвищенням концентрації алкоголю в крові.

Автори також зазначили, що дослідження мало обмеження. До прикладу, пацієнти могли забувати натискати кнопки на моніторі або ж навмисно мінімізувати кількість натискань. Окрім цього, у дослідженні не брала участь контрольна група зі здорових людей.