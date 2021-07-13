Вплив хронічного браку сну

Відомо, що хронічна нестача сну не тільки погіршує когнітивні функції людини, а й може призвести до незворотного пошкодження і руйнування нейронів.

Також на тему: Понеділок не винен, – біологиня розповіла, чому неможливо виспатися наперед

Крім того, розлади сну негативно впливають на травну систему і вагу, послаблюють імунітет, можуть загострити перебіг хронічних захворювань, в тому числі ниркових, підвищити ризик діабету, гіпертонії, серцевих нападів і інсультів. У дорослих, які сплять занадто мало або занадто багато, може підвищуватися ризик серцевого нападу або інсульту.

Дослідження короткочасного впливу браку сну

Однак короткочасні ефекти від зниження якості сну досліджувалися не так широко, і вчені Університету Південної Флориди вирішили з'ясувати, як позначається на самопочуття недосипання протягом доби або кількох днів.

Вони проаналізували дані опитування про якість сну, який проводився в період з 2004 по 2006 роки за участю близько 2 тисяч дорослих американців. Протягом восьми днів добровольці вели записи про те, як і скільки вони спали, а також про своє самопочуття.

Результати показали, що недосипання навіть протягом доби призводить до помітного зниження настрою і погіршення самопочуття.

У міру збільшення тривалості безсоння ці ефекти тільки посилювалися і з'являлися нові, такі як біль у всьому тілі, розлади шлунково-кишкового тракту і респіраторні симптоми, наприклад, біль в горлі або нежить.

Пік поганого самопочуття припадав на 6 добу проблем зі сном.

Коли людина погано спить майже кожен день – це хронічне захворювання, яке наше тіло і розум більше не можуть терпіти. Дослідження показало, що безперервне безсоння призводить до неповного відновлення організму і накопичення стресу, що погіршує наше повсякденне самопочуття,

– зазначили автори дослідження.