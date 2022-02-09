Навіть одна додаткова година сну дозволяє різко схуднути: нове дослідження

Наочний експеримент показав, як лише за два тижні завдяки здоровим звичкам можна легко і навіть із задоволенням почати худнути, аж до 12 кілограмів за 3 роки.

Зберігаючи простий режим 8 – 9-годинного сну, можна забезпечити профілактику більшості метаболічних та серцево-судинних захворювань. Група дослідників із США навіть провела відповідний експеримент.

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У ньому взяли учать 80 дорослих людей із надмірною вагою. У середньому вони спали менш як 6,5 годин на добу.

Учасникам рекомендували протягом двох тижнів збільшити тривалість сну до 8,5 години. Жодних інших зобов'язань або інструкцій у них не було.

Гігієна сну

З попередніх досліджень вчені знали, що недосипання збільшує кількість їжі, що споживається наступного дня, тому вирішили перевірити зворотний ефект.

Об'єктивно відстежувати споживання калорій допоміг тест сечі – метод стабільних ізотопів, доданих у воду учасників, дозволяв точно оцінити надходження поживних речовин та витрати енергії.

І хоча рекомендували збільшити тривалість сну приблизно на 2 години, більшість досягли позначки лише плюс 1,2 години додатково сну.

У середньому, учасники стали споживати на 270 кілокалорій менше, а деякі – і до 500 калорій.

Ми просто навчали людину правильної гігієни сну, даючи індивідуальні рекомендації,

– прокоментувала результати співавторка роботи Есра Тасалі.

Утім основною проблемою виявилося обмеження використання гаджетів перед сном.

Важливі висновки

Якщо природним чином знизити споживання калорій на 270 кілокалорій на день коштом більш тривалого сну і зберегти цю корисну звичку, то протягом 3 років можна легко скинути приблизно 12 кілограмів, вважають учені.

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Такі зміни в будь-якому віці забезпечать профілактику метаболічних та серцево-судинних захворювань або уповільнять їхнє прогресування.

"Ми просто показали, як без будь-яких складних змін у способі життя можна схуднути", – сказала Тасалі.