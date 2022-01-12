Низка експертів уже висловила надію на те, що якщо ці висновки матимуть під собою підґрунтя, то у суспільства з'явиться переконливе обґрунтування для заборони використання електронних сигарет та інших пристроїв для вейпінгу у громадських місцях.

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І хоча вторинний вплив твердих частинок від електронних сигарет нижчий, ніж від звичайних сигарет, електронний "дим" також містить леткі сполуки та метали, що пошкоджують легеневу тканину.

Нове дослідження впливу куріння

Вчені зібрали докладну інформацію про стан органів дихання, активне та пасивне куріння "електронного" нікотину, а також про вплив звичайного тютюнового диму та диму канабісу. Дослідження проводилося з 2014 до 2019 року, середній вік учасників експерименту – близько 17 років.

Вважалося, що респонденти мали симптоми бронхіту, якщо вони повідомляли про будь-яку з наступних ознак: бронхіт протягом попередніх 12 місяців, щоденний кашель вранці протягом 3 місяців поспіль, щоденний кашель в інший час доби протягом 3 місяців поспіль, закладеність носа або мокротиння, які були симптомами застуди.

Пасивне куріння вейпу шкодить здоров'ю

Виявилося, що учасники, які піддавалися пасивному курінню нікотину, на 40% частіше повідомляли про симптоми бронхіту та на 53% – про задишку.

Спочатку в дослідженні взяли участь понад дві тисячі людей, але виявилося, що половина з них не лише страждає від пасивного куріння, а й самостійно курять. Для чистоти експерименту вчені обмежили вибірку 1181 учасником, які не повідомляли про куріння чи вейпінг за останні 30 днів.

В оновленій групі були відзначені ще сильніші асоціації пасивного куріння та неприємних симптомів. Ці молоді люди більш ніж у два рази частіше повідомляли про хрипи, втричі частіше повідомляли про симптоми бронхіту і вдвічі частіше повідомляли про задишку, ніж ті, хто не мав впливу вторинного нікотинового вейпінгу.

Раніше вчені дійшли висновку, що чоловіки, які курять електронні сигарети, вдвічі частіше страждають на еректильну дисфункцію, ніж чоловіки, які не палять.