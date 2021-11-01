Навіть рвуться легені: лікарня у Луцьку з хворими на COVID-19 працює на межі

Найбільший коронавірусний шпиталь Волинської обласної клінічної лікарні уже кілька днів переповнений хворими. Динаміка між госпіталізованими й тими, хто одужав, переважає на користь перших.

Якщо потрапляють хворі надто важкі, то за добу стаціонар витрачає по 5 – 6 тонн кисню. Тепер бочки, які мають 22 тонни об'єму, доводиться поповнювати двічі на тиждень.

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Вакцинованих немає

У реанімації всі ліжка зайняті. Відділення працює на межі. Смерті від коронавірусу почастішали, кажуть лікарі.

"У нас немає вакцинованих пацієнтів, насправді вакцина діє. У мене, наприклад, не так давно помер дідусь отут від COVID-19. Ми не встигли його вакцинувати. Він тут лежав, він у мене на зміні пішов. Ви не уявляєте наскільки важко бачити всю цю ситуацію", – сказала анестезіологиня ковідного шпиталю Волинської обласної клінічної лікарні Катерина Коснюк.

Які виникають ускладнення

Наразі в реанімації лишилося 9 людей. Через годину-півтори в засвіти піде ще один пацієнт. Лікарі навіть кажуть, що у пацієнтів, які мають коронавірус, дуже часто легені рвуться.

Одне з ускладнень ковіду – утворення міхурців на легені, які лопають, і наступає проникнення повітря в плевральну порожнину. Це називається пневмоторакс. Ставимо трубки, дренажі, повітря виходить і дихати стає легше,

– розповів торакальний хірург Волинської обласної клінічної лікарні Володимир Гончарук.

Пацієнти не можуть говорити

Надія Свистун може говорити. Вона одна з 2 таких пацієнтів. Її привезли з Камінь-Каширської райлікарні ще місяць тому.

"Хочу одужати. Бог допоможе", – сказала Надія.

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"Протягом лікування вона була з нами досить активною й позитивною. Працювала, пережила двічі неінвазивну ШВЛ. Тобто апарат допомагав дихати через таку герметичну маску", – зазначила Катерина Коснюк.

Що рятує людей

Якщо у звичайних палатах потоки кисню можуть сягати до 20 літрів за хвилину, то в реанімації визначають, який саме відсоток медичного кисню потребує людина. Межа позитивної сатурації не переходить позначок 96-95%. Зараз, коли витрати надзвичайно високі, запаси дихального газу поповнюють двічі на тиждень.

"Те, що кисень – золотий стандарт у лікуванні, й те, що це золото, ми зрозуміли на початку першої хвилі, коли активно почали не скуповувати концентратори, які дають максимум 10 літрів на хвилину, а оснащувати кожне ліжко кисневою точкою", – наголосив виконувач обов'язків директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар.

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Усі місця з підведеним оксигеном (а їх 178) у госпіталі зайняті. Зараз там понад 180 пацієнтів. Замість виписаних кладуть інших. Хто потребує менших потоків кисню, дихають через концентратори.