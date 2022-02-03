Навмисно заражали людей COVID-19: оприлюднили результати неетичного експерименту

Вчені інфікували коронавірусом добровольців заради дослідження. Вже оприлюднили перші результати експерименту, який спершу називали неетичним.

Його доцільність тривалий час обговорювали у наукових колах з точки зору безпеки та етичності, однак він таки відбувся на початку 2021 року. Це дозволило вченим у режимі реального часу докладно вивчити можливості нашого імунітету. Вони виявили вельми несподівані результати.

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Як відбувалось навмисне інфікування

У дослідженні взяли участь 34 особи у віці 18 – 30 років. Волонтери отримали дуже низьку дозу інфекції – еквівалентну приблизно кількості вірусу в одній респіраторній краплі.

Хоча вчені очікували, що для зараження потрібно збільшити дозування, проте з першої спроби понад половина учасників захворіли.

Вірусне навантаження зростало неймовірно швидко – перші симптоми з'явилися менш ніж за 2 дні від моменту інфікування. У середньому від 9 до 12 днів в організмі вірус зберігався у великій кількості. ​Це означає, що протягом цього періоду заражений залишався небезпечним для довколишніх.

Варто зауважити, що ці результати контрастують із загальноприйнятим 5-денним інкубаційним періодом, як зазначили автори.

Чи потрібно збільшити термін самоізоляції Нові дані підтвердили багато висновків учених, зокрема про необхідність дотримуватися тривалої самоізоляції навіть за відсутності симптомів.



За словами науковців, приблизно половина випадків зараження (44%) відбуваються до появи ознак інфекції. Примітно, що виділення та концентрація вірусу ніяк не залежали від тяжкості симптомів COVID-19. Так, ці дані ще раз підтверджують необхідність ізоляції протягом 10 днів після появи симптомів

Найчастішими симптомами у добровольців були:

біль у горлі;

нежить;

чхання.

Втрату нюху та смаку зафіксували у 70% хворих. Ці проблеми зберігалися у деяких понад 6 та 9 місяців. У жодного з добровольців не було кашлю.

Однак частина людей з позитивним ПЛР-тестом взагалі не мала жодних симптомів. Проте спостерігали високе вірусне навантаження у дихальних шляхах, яке зберігалося приблизно такий же період, як і у добровольців із симптомами.

Були й ті, хто взагалі не захворів

Важливий науковий інтерес мають і учасники, які не захворіли та показали негативний результат тесту під час діагностики.

Деякі мали дуже низький рівень вірусу протягом коротких періодів. Це дозволяє припустити, що їхня імунна система активно боролася з вірусом,

– прокоментував автор роботи Крістофер Чіу.

Захисний ефект вчені поки що пояснюють наявністю імунітету до коронавірусів, що спричиняють застуду, а також потужною вродженою імунною реакцією. Остаточних висновків поки що не оприлюднили.

"Ці та подальші дослідження будуть корисними при розробці вакцин не тільки від COVID-19, але й проти широкого спектра коронавірусів", – зазначив лікар-інфекціоніст та вірусолог Метт Мемолі з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.

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На цьому зупинятися не збираються

Наразі команда планує запустити ще один експеримент, у якому добровольці будуть інфіковані штамом Дельта. У цьому дослідженні спробують визначити імунні чинники, які захищають людей від інфекції після вакцинації.

Планується, що в експерименті братимуть участь лише люди з дуже низьким ризиком важкого перебігу COVID-19.