Нав'язливі думки: що це таке і як з цим боротися

Нав'язливі думки (обсесії) – це небажані думки, образи, спонукання, які можуть виникнути спонтанно або спровоковані зовнішніми чи внутрішніми подразниками. Про те, які найбільш поширені теми нав'язливих думок та що з цим робити – читайте далі.

Лікарка розповіла, що нав'язливі думки є повторюваними і створюють дистрес для людини. Вони переважно асоціюються з обсесивно-компульсивним розладом, але часто зустрічаються і серед симптомів інших тривожних розладів.

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Найбільш поширені теми нав’язливих думок

Шкодити собі або оточуючим

Надь Беата пояснила це на прикладі, коли людина боїться завдати шкоди собі чи близьким.

Ці думки можуть призводити до різноманітної захисної або уникаючої поведінки – людина ховає, уникає потенційно небезпечні речі, наприклад, ножі, мотузки, важкі предмети. Після пологів у молодих матусь можуть з’являтися обсесії про нанесення шкоди своїй дитині (страх опустити її з рук, вікна тощо.). Тоді матусі бояться залишатися наодинці з дитиною, відмовляються від багатьох обов’язків, обмежують час проведений з дитиною,

– пояснила медик.

Думки, які знаходяться під забороною релігії або моралі

Це нав’язливі думки, образи різноманітного релігійного характеру, які можуть мати нецензурне, аморальне забарвлення.



У кожної людини можуть виникати нав'язливі думки / Фото: Getty Images

Образи, "картинки сексуального характеру"

"Приклад наслідку таких думок: можуть бути спроби уникати інтимної близькості через страх зробити неприйнятний вчинок щодо партнера", – зазначила Надь Беата.

Люди найчастіше оцінюють такі обсесії як погані, аморальні чи небезпечні. Ці інтерпретації, як правило, призводять до емоційної активації, що підвищує рівень зосередженості на них.

Нав'язливі думки спричиняють надмірні емоційні переживання у людини, особливо коли вони сприймаються, як нетипові або протилежні цінностям людини. Ці обсесії часто викликають почуття провини, сорому, страху, через що люди вагаються ділитися цим з іншими,

– розповіла психіатр.

Медик наголосила, що протягом життя у кожної людини можуть виникати подібні думки і "це не завжди є свідченням якогось розладу".

Ефективні способи лікування тривожних розладів, які можуть супроводжуватися обсесіями