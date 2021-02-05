Нинішні темпи вакцинації від COVID-19 дозволять світу повернутися до нормального життя щонайшвидше через 7 років. Для цього потрібно буде зробити щеплення 75% населення планети.

Джерело: Bloomberg

Наразі у середньому щодоби вакцинацію від коронавірусу роблять приблизно 4,5 мільйона людей на добу. Для глобальних результатів потрібно багато часу.

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За таких темпів потрібні роки, щоб досягти значного рівня глобального імунітету,

– пише видання.

Водночас зазначається, що найближчим часом можуть з'явитися нові вакцини від інших виробників. А це у результаті прискорить процес вакцинації.

Поки що найвищий відсоток вакцинації фіксують в Ізраїлі. Такі темпи дозволять місцевим жителям повернутися до нормального життя через 2 місяці.

Яка ситуація в інших країнах

Велика Британія зможе сформувати колективний імунітет через 6 місяців;

США – до кінця 2021 року;

країни Європи – через 2 – 4 роки.

Довідка. Станом на 5 лютого у 67 країнах світу людям ввели вже понад 119 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Щеплення отримують жителі США, Великої Британії, Ізраїлю, країни ЄС. Крім того, вакцинація триває й у Росії та Китаю, однак препаратами, які не пройшли всі клінічні випробовування.