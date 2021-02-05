Наявні темпи вакцинації дозволять світу повернутися до нормального життя через 7 років, – ЗМІ
Нинішні темпи вакцинації від COVID-19 дозволять світу повернутися до нормального життя щонайшвидше через 7 років. Для цього потрібно буде зробити щеплення 75% населення планети.
Джерело: Bloomberg
Наразі у середньому щодоби вакцинацію від коронавірусу роблять приблизно 4,5 мільйона людей на добу. Для глобальних результатів потрібно багато часу.
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За таких темпів потрібні роки, щоб досягти значного рівня глобального імунітету,
– пише видання.
Водночас зазначається, що найближчим часом можуть з'явитися нові вакцини від інших виробників. А це у результаті прискорить процес вакцинації.
Поки що найвищий відсоток вакцинації фіксують в Ізраїлі. Такі темпи дозволять місцевим жителям повернутися до нормального життя через 2 місяці.
Яка ситуація в інших країнах
- Велика Британія зможе сформувати колективний імунітет через 6 місяців;
- США – до кінця 2021 року;
- країни Європи – через 2 – 4 роки.
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