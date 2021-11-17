Наявність антитіл не є причиною відмовлятись від вакцинації, – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України розвінчало популярний міф про те, що людям з антитілами від коронавірусу не можна вакцинуватися. Адже антитіла не означають імунітет від усіх штамів вірусу.

У своєму огляді Міністерство охорони здоров'я наголошує, що ні ПЛР-тест, ні експрес-тест на антиген не визначають наявність антитіл до COVID-19 в організмі. Це можна зробити лише за допомогою тесту ІФА.

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Антитіла – не привід не вакцинуватися

МОЗ наголошує, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби.

Відтак виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу та не є підставою для відмови від вакцинації.

Ба більше, сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються.

Чи потрібен тест перед вакцинацією

Також у Міністерстві наголошують, що жоден із тестів не є обов’язковим перед проведенням вакцинації. Передовсім мовиться про тест на визначення антитіл.

Жодні дослідження не визначають, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 та не бути госпіталізованою,

– наголошують у МОЗ.

Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу.

Вакцинація в Україні