Наявність цього вітаміну знижує ризик ускладнень при COVID-19

До нині у впливі на посилення імунної відповіді проти COVID-19 вчені вивчали лише вітаміни D і C. Також аналізувався вплив цинку і магнію, але на вітамін B6 якось не звертали уваги.

Вчені з Вищої школи комплексного навчання Університету Хіросіми вважають, що наявність вітаміну B6 знижує ймовірність розвитку цитокінового шторму при коронавірусі.

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І щось справді в цьому є. Адже харчування сильно впливає на ризик розвитку серцевих або метаболічних захворювань. Таких як ожиріння або діабет.

Останнім часом було багато досліджень про роль дієти й поживних речовин для захисту від COVID-19. Однак далеко не всі звернули увагу на важливу роль вітаміну B6.

Дослідники навели докази того, що вітамін B6 захищає проти серцево-судинних захворювань і діабету, пригнічуючи запалення, а також окислювальний і карбонільний стрес.

У чому небезпека тромбозу і цитокінового шторму

Тромбоз (згортання крові) і цитокіновий шторм (гіперзапалення) тісно пов'язані з тяжкістю COVID-19.



Цитокіновий шторм виникає, коли імунна система виходить з ладу і починає атакувати навіть здорові клітини. Натомість згустки крові блокують капіляри – кров погано надходить у життєво важливі органи, що порушує їхню роботу.

Чому вітамін B6 корисний

Вітамін B6 є відомою живильною речовиною проти тромбозу та запалення. Дефіцит цього вітаміну також пов'язують зі зниженням імунної функції й підвищеною сприятливістю до вірусних інфекцій.

Вітамін B6 має тісний зв'язок з імунною системою. Його рівень завжди падає у людей з хронічними запаленнями, такими як ожиріння, діабет і серцеві захворювання. З новин видно, що люди з ожирінням і діабетом піддаються високому ризику зараження COVID-19,

– заявив провідний автор дослідження Танутчапорн Кумрунгзее.

Своїм дослідженням вчені хочуть звернути увагу не лише на роль вітаміну B6, а й на важливості зниження надлишкової ваги та здорового харчування.

Але перш ніж впевнено заявляти про те, що наявність вітаміну B6 може допомогти при коронавірусі, потрібно провести клінічні випробування.

У яких продуктах є вітамін B6: