Він називається чат-бот "Медичні закупівлі України". Аби потрапити на нього, слід перейти за посиланням.

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Наявність вакцин можна дізнатися у чат-боті

За допомогою чат-бота українці зможуть побачити, скільки наразі є вакцин у певному пункті щеплення.

Крім того, там можна дізнатися адреси пунктів щеплення, розташованих найближче до місця перебування людини. У чаті є перелік доступних вакцин, з яких людина може обрати ту, якою б хотіла зробити щеплення.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу повідомив, що базу даних телеграм-бота оновлюють щодня. Вона ґрунтується на звітах, які пункти вакцинації передають в інформаційну систему MedData.



Таке ви побачите, перейшовши на сторінку чат-бота / Скриншот

Вакцинація українців від коронавірусу: що відомо

Протягом 16 листопада в Україні від коронавірусу вакцинували понад 290 тисяч людей. Це значно більше, ніж було впродовж попередньої доби.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 12 445 581 людину, 12 445 579 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина.

Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря, сервіс Helsi або можна просто прийти та стати в живу чергу.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал