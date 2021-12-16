НПЗП часто призначають для полегшення болю та запалення. Механізм дії таких препаратів полягає у придушенні ферментів ЦОГ-1 або ЦОГ-2, які присутні у великій кількості у вогнищі запалення.

Увага Причини виникнення тривоги та її найпоширеніші прояви

Відомо, що часте вживання НПЗП може порушити функцію внутрішніх органів, зокрема серця, нирок та шлунка. Науковці з Японії та Єгипту зуміли досягнути кращого терапевтичного ефекту та меншої кількості побічних ефектів. Крім болю різного типу та локалізації тепер вчені планують використовувати ліки й для хронічних запальних захворювань.

Що відомо про новий препарат

Вони синтезували препарат під назвою AD732, який виявився ефективнішим і безпечнішим за сучасні ліки. Під час експериментів на моделях мишей AD732 порівняли з індометацином і целекоксибом – двома незначними НПЗП. Вчені оцінювали їхню ефективність та безпеку при гострому та хронічному болю.

Результати дослідження

В обох випадках AD732 виявився ефективнішим і безпечнішим.

AD732 показав вищі протизапальні та знеболювальні ефекти, одночасно знижуючи негативний вплив на слизову оболонку кишківника, функцію нирок та серцево-судинну систему.

Ці несподівані результати змусили вчених замислитися над тим, що, ймовірно, є й інші механізми дії AD732, які поки що не відомі. Їх планують вивчити у подальших дослідженнях.