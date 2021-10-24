При цьому, вакцинація також навіть не дає гарантії, що перебіг хвороби буде легким. Про це написав Тарас Жиравецький, головний лікар одного з діагностичних центрів Львова.
Разом з тим – вакцинуватися необхідно, навіть якщо ви вже перехворіли на коронавірус. Це може захистити вас від госпіталізацій та смерті, а також від нових штамів недуги.
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За словами медика, щепленим від коронавірусу потрібно максимально захищати себе від можливого інфікування, так само як і нещепленим.
Найбільша помилка вакцинованих, що багато хто з них думає, що не може заразитися вірусом, а якщо заразиться, то тест можна не здавати і вірус вони не передають. А крім того в них "зелене світло" з сертифікатом на всі масові заходи і пропуск куди завгодно,
– написав Жиравецький.
Чому важливо вакцинуватись
Він нагадав, що зараз дуже важливо зробити щеплення, оскільки ситуація важка. Наприклад, тільки у Львівській області 90% госпіталізованих пацієнтів – нещеплені.
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"Часто на цьому акценту немає і всі думають, що у них немає шансів потрапити в лікарню... Понад 200 пацієнтів у лікарнях Львівської області вакциновані! Це дійсно менш як 10% всіх пацієнтів, які зараз лікуються, але життя кожного безцінне!" – додав медик.
Текст допису Жиравецького:
Найбільша помилка вакцинованих, що багато хто з них думає, що не може заразитись вірусом, а якщо заразиться, то тест можна не здавати і вірус вони не передають. А, крім того, у них "зелене світло" з сертифікатом на усі масові заходи і перепустка будь куди… це дуже важливо зараз усім пам'ятати, бо часто на цьому акценту немає і всі думають, що в них немає шансів потрапити до лікарні… понад 200 пацієнтів у лікарнях Львівщини вакциновані! Це дійсно менше ніж 10% усіх пацієнтів, що зараз лікуються, але життя кожного є безцінним!