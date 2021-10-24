Найбільша помилка вакцинованих, – лікар звернувся до всіх щеплених від COVID-19 в Україні

Львівський лікар звернувся до всіх вакцинованих українців. Він заявив, що щеплення від коронавірусу не на 100% захищає від зараження. Ба більше, не дає людині "зелене" світло.

При цьому, вакцинація також навіть не дає гарантії, що перебіг хвороби буде легким. Про це написав Тарас Жиравецький, головний лікар одного з діагностичних центрів Львова.

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Разом з тим – вакцинуватися необхідно, навіть якщо ви вже перехворіли на коронавірус. Це може захистити вас від госпіталізацій та смерті. Як повідомили у МОЗ, 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

За словами медика, щепленим від коронавірусу потрібно максимально захищати себе від можливого інфікування, так само як і нещепленим.

Найбільша помилка вакцинованих, що багато хто з них думає, що не може заразитися вірусом, а якщо заразиться, то тест можна не здавати і вірус вони не передають. А крім того в них "зелене світло" з сертифікатом на всі масові заходи і пропуск куди завгодно,

– написав Жиравецький.

Чому важливо вакцинуватись

Він нагадав, що зараз дуже важливо зробити щеплення, оскільки ситуація важка. Наприклад, тільки у Львівській області 90% госпіталізованих пацієнтів – нещеплені.

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"Часто на цьому акценту немає і всі думають, що у них немає шансів потрапити в лікарню... Понад 200 пацієнтів у лікарнях Львівської області вакциновані! Це дійсно менш як 10% всіх пацієнтів, які зараз лікуються, але життя кожного безцінне!" – додав медик.

Якщо людина, яка має природний імунітет після одужання від коронавірусу, вирішить зробити щеплення проти COVID-19, вона отримає гібридний імунітет. Тепер вчені довели, що саме він ефективніше справляється з новими штамами вірусу. Навіщо вакцинуватись, якщо вже хворіли на коронавірус – читайте тут.

Текст допису Жиравецького:

Найбільша помилка вакцинованих, що багато хто з них думає, що не може заразитись вірусом, а якщо заразиться, то тест можна не здавати і вірус вони не передають. А, крім того, у них "зелене світло" з сертифікатом на усі масові заходи і перепустка будь куди… це дуже важливо зараз усім пам'ятати, бо часто на цьому акценту немає і всі думають, що в них немає шансів потрапити до лікарні… понад 200 пацієнтів у лікарнях Львівщини вакциновані! Це дійсно менше ніж 10% усіх пацієнтів, що зараз лікуються, але життя кожного є безцінним!