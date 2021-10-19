Найбільше поширюють COVID-19: експертка ВООЗ назвала небезпечну групу хворих

Вакцинація не може повністю зупинити пандемію коронавірусу. Оскільки якщо немає комплексних заходів, то навіть імунізовані люди можуть поширювати хворобу.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла епідеміологиня та експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград. За її словами, найбільше коронавірус поширюють люди, які мають легкий перебіг хвороби.

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"В епідеміологічному процесі це небезпечніше як тяжкі хворі, які є страшною бідою для клініцистів, бо там є втрати людських життів. Однак для епідемічного процесу дуже небезпечні якраз легкі пацієнти, які поширюють збудник, бо вони ходять серед людей", – пояснила Виноград.

Як потрібно боротися з поширенням хвороби

Епідеміологиня наголосила, що думати лише про вакцинацію – помилка. Необхідно застосовувати комплексний підхід протиепідеміологічних заходів, де першим і головним є обмежувальні заходи та недопущення інфікування.

Дуже важливим напрямком є робота безпосередньо в осередках зараження. Звідти хвороба не повинна поширюватись. Тільки у такий спосіб (плюс вакцинація, яку проведуть належно), буде можливість призупинити поширення. Це потребує великої відповідальності від людей і держави. Наталія Виноград епідеміологиня та експертка ВООЗ

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Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу