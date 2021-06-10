Але варто зауважити, що всі ці люди померли не впродовж вчорашнього дня. В країні переглянули попередні показники, врахувавши хворих, які перебували вдома або в приватних лікарнях.
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Відомо, що цей звіт готували впродовж 15 – 20 днів. Загалом від початку пандемії в Індії зареєстрували 359 676 померлих внаслідок COVID-19.
Окрім цього, в країні виявили ще 94 052 нових випадки зараження коронавірусом. Внаслідок цього загальна кількість інфікованих в країні зросла до 29 183 121. Натомість 27 655 493 пацієнтів вже одужали.
Ситуація з коронавірусом в Індії: що відомо
- На думку представника ВООЗ, головною причиною поширення інфекції є недотримання громадянами карантину, зокрема нещодавні масові гуляння.
- Але деякі експерти вважають, що причиною поширення спалаху став штам В.1.617. Він поширюється країною настільки швидко, що ВООЗ визнала його міжнародною загрозою.
- Окрім цього, у мешканців Індії, які одужали від COVID-19, часто діагностують мукормікоз – "чорний грибок". Щоб врятувати пацієнтів в особливо важкому стані, лікарям доводиться видаляти їм очі, ніс та навіть щелепу і кінцівки.