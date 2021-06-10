Найбільше у світі: в Індії від коронавірусу померла рекордна кількість людей

Зранку 10 червня Індія повідомила про найвищий добовий приріст смертності внаслідок COVID-19 від початку пандемії – 6 148. Це найвищий показник не лише для Індії, а й для усього світу.

Але варто зауважити, що всі ці люди померли не впродовж вчорашнього дня. В країні переглянули попередні показники, врахувавши хворих, які перебували вдома або в приватних лікарнях.

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Відомо, що цей звіт готували впродовж 15 – 20 днів. Загалом від початку пандемії в Індії зареєстрували 359 676 померлих внаслідок COVID-19.

Окрім цього, в країні виявили ще 94 052 нових випадки зараження коронавірусом. Внаслідок цього загальна кількість інфікованих в країні зросла до 29 183 121. Натомість 27 655 493 пацієнтів вже одужали.

Ситуація з коронавірусом в Індії: що відомо

На думку представника ВООЗ, головною причиною поширення інфекції є недотримання громадянами карантину, зокрема нещодавні масові гуляння.

Але деякі експерти вважають, що причиною поширення спалаху став штам В.1.617. Він поширюється країною настільки швидко, що ВООЗ визнала його міжнародною загрозою.

Окрім цього, у мешканців Індії, які одужали від COVID-19, часто діагностують мукормікоз – "чорний грибок". Щоб врятувати пацієнтів в особливо важкому стані, лікарям доводиться видаляти їм очі, ніс та навіть щелепу і кінцівки.