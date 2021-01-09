У США виявили рекордну кількість заражень коронавірусом за попередню добу, 8 січня. Окрім того, середні показники інфікувань, госпіталізацій і смертей в країні за останній тиждень теж є високими.

Всього у США вже підтвердили понад 21,8 мільйона інфікувань коронавірусом та зафіксували майже 369 тисяч летальних випадків, спричинених ускладненнями від COVID-19. Про це пише "Німецька хвиля".

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9 січня стало відомо про рекордні 310 тисяч нових заражень COVID-19 за останню добу. Наразі 131,8 тисячі осіб перебувають у лікарнях з діагнозом COVID-19.

Окрім того, упродовж останньої доби було зафіксовано 3 777 нових летальних випадків, спричинених ускладненнями COVID-19.

Також США посідають перше місце за кількістю зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом та смертей через ускладнення, які він викликав.

Показники інфікувань, госпіталізації та летальних випадків, які фіксують за останній тиждень, викликають занепокоєння. Вони теж є рекордно високими. Приміром, 8 січня у США вперше підтвердили понад 4 тисячі смертей за добу.

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