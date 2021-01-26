Велика Британія стала першою європейською країною, у якій кількість хворих на коронавірус перевищила 100 000.

Джерело: Aljazeera

Лише за тиждень, в період з 8 по 15 січня, у Великій Британії зареєстрували 7 776 смертей внаслідок коронавірусу.

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Нині офіційна кількість померлих пацієнтів з COVID-19 в країні досягла 103 602. Це більше, ніж кількість загиблих серед цивільного населення у Другій світовій війні.

Велика Британія є всього п'ятою країною у світі з таким рівнем летальності. Перед нею США, Бразилія, Індія та Мексика.

Але рівень смертності від хвороби на 1 мільйон осіб у Великій Британії вищий, ніж в будь-якій іншій країні.

Мені глибоко шкода кожного втраченого життя, і, звичайно, як прем'єр-міністр я несу повну відповідальність за все, що зробив уряд,

– сказав прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

Він додав, що уряд зробив усе, що міг та продовжує робити все можливе, щоб "мінімізувати людські втрати та страждання".

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