Найбільший показник у світі: в Ізраїлі вакцинували понад половину дорослого населення

В Ізраїлі вже 52% дорослого населення повністю прищепилося вакциною від коронавірусу. Це найбільший показник у світі.

Ізраїльська кампанія з вакцинації населення розпочалася 19 грудня 2020 року із препаратом від Pfizer.

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Вакцинація проти COVID-19 в Ізраїлі:

Станом на 2 березня 2 дозу вакцини Pfizer отримали вже 3 439 919 громадян Ізраїлю, зокрема 59 тисяч людей впродовж останньої доби.

Першу дозу щеплення отримали 4 772 078 (близько 43 тисяч людей за добу).

Відтак, повний курс з двох щеплень пройшли вже 37% від усього населення країни і понад 52% дорослого (у віці від 16 років і старше).

Як Ізраїль виходитиме з карантину:

Джерело The Times of Israel