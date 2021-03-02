Найбільший показник у світі: в Ізраїлі вакцинували понад половину дорослого населення

В Ізраїлі вже 52% дорослого населення повністю прищепилося вакциною від коронавірусу. Це найбільший показник у світі.
Ізраїльська кампанія з вакцинації населення розпочалася 19 грудня 2020 року із препаратом від Pfizer.
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Вакцинація проти COVID-19 в Ізраїлі:
- Станом на 2 березня 2 дозу вакцини Pfizer отримали вже 3 439 919 громадян Ізраїлю, зокрема 59 тисяч людей впродовж останньої доби.
- Першу дозу щеплення отримали 4 772 078 (близько 43 тисяч людей за добу).
Відтак, повний курс з двох щеплень пройшли вже 37% від усього населення країни і понад 52% дорослого (у віці від 16 років і старше).
Як Ізраїль виходитиме з карантину:
Джерело The Times of Israel
- 1-ий етап – це видача першої версії "зеленого паспорта" для тих, хто отримав вакцину від COVID-19 або ж перехворів на недугу. Наразі Ізраїль перебуває на цьому етапі.
- 2-ий етап – повернення до системи освіти. Його мають ввести в дію під час 2-го тижня березня.
- 3-тій етап – запуск оновленої версії "зеленого паспорта". Якою вона буде та що передбачатиме цей етап, поки не уточнюють. Його введуть також на 2-му тижні березня.
- 4-тий етап – ще одне пом'якшення карантину. Воно заплановане на кінець березня – після того, як вакцинують усе доросле населення країни.
- 5-ий етап – зняття всіх обмежень і повернення до звичайного життя. Він запланований на квітень.