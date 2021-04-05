Напружена ситуація з коронавірусом в Україні триватиме ще понад тиждень. Після 15 квітня рівень захворюваності повинен стати стабільним.

У МОЗ не бачать необхідності вводити загальнонаціональний локдаун. Однак стабільний рівень може бути тільки при дотриманні карантину. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Кількість хворих зростатиме

За словами Степанова, рівень захворюваності зростатиме до 15 квітня, а потім має піти на спад.

Найближчі 10 днів для України стануть напруженими...Навіть якщо з 15 квітня епідемія припиниться і ми побачимо зменшення захворюваності особливо в червоних регіонах, – це не означає, що все пройшло,

– наголосив міністр.

Він нагадав, що попереду великодні і травневі свята. Українців проситимуть повністю уникати масових скупчень, інакше буде новий спалах COVID-19.

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