Найближчі 10 днів для України стануть напруженими, – Степанов
Напружена ситуація з коронавірусом в Україні триватиме ще понад тиждень. Після 15 квітня рівень захворюваності повинен стати стабільним.
Джерело:Obozrevatel
У МОЗ не бачать необхідності вводити загальнонаціональний локдаун. Однак стабільний рівень може бути тільки при дотриманні карантину. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Важливо Рекордна захворюваність та брак ліжок у лікарнях: 10 областей та Київ опинились в червоній зоні
Кількість хворих зростатиме
За словами Степанова, рівень захворюваності зростатиме до 15 квітня, а потім має піти на спад.
Найближчі 10 днів для України стануть напруженими...Навіть якщо з 15 квітня епідемія припиниться і ми побачимо зменшення захворюваності особливо в червоних регіонах, – це не означає, що все пройшло,
– наголосив міністр.
Він нагадав, що попереду великодні і травневі свята. Українців проситимуть повністю уникати масових скупчень, інакше буде новий спалах COVID-19.
Коронавірус в Україні: яка ситуація зараз
- Наразі в Україні непроста ситуація з коронавірусом. Наприклад, за добу 4 квітня діагностували 10 179 випадків хвороби. На жаль, 254 людини померли, але понад 4 тисячі – одужали.
- Вакцинувались проти коронавірусу вже 291 824 людей в Україні, але поки що тільки 2 особи отримали 2 дози вакцини.
- У червоній зоні перебувають 10 областей та Київ. Крім того, у столиці діє посилений карантин: дитячі садочки – зачинені, а громадський транспорт перевозить людей за спецперепустками.
- До речі, мер Києві Віталій Кличко наголосив, що медична система у столиці близька до колапсу та не виключив введення надзвичайного стану, а відтак – комендантської години.
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